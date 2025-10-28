Индия предложил АСЕАН единство против терроризма и обновление торговли

По мере укрепления связей между Индией и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), особое внимание уделяется борьбе с терроризмом, пересмотру соглашения о свободной торговле и обеспечению морской безопасности. Премьер-министр Нарендра Моди призвал к единству в противостоянии терроризму и к расширению экономического сотрудничества.

Индия и страны АСЕАН укрепили партнерские отношения на 22-м саммите АСЕАН–Индия, прошедшем в воскресенье в Куала-Лумпуре. Премьер-министр Нарендра Моди выделил ключевые направления сотрудничества - борьбу с терроризмом, ранний пересмотр соглашения о свободной торговле АСЕАН–Индия (FTA), а также вопросы морской безопасности.

Согласно пресс-релизу Министерства иностранных дел Индии, премьер-министр отметил, что терроризм представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности во всем мире, и подчеркнул важность единства в борьбе с этим вызовом.

Моди участвовал в саммите в виртуальном формате. Премьер-министр и лидеры АСЕАН совместно подвели итоги развития отношений между Индией и АСЕАН и обсудили инициативы по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства. Это было уже двенадцатое участие премьер-министра Индии в саммите АСЕАН–Индия.

Премьер-министр подчеркнул, что ранний пересмотр соглашения о свободной торговле АСЕАН–Индия (AITIGA) позволит полностью раскрыть экономический потенциал двусторонних отношений на благо народов и укрепить региональное сотрудничество.

В поддержку темы малайзийского председательства "Инклюзивность и устойчивость" Моди объявил о продолжении поддержки реализации Плана действий АСЕАН–Индия по внедрению Всеобъемлющего стратегического партнерства (2026–2030) и принятия Совместного заявления лидеров АСЕАН–Индия о развитии устойчивого туризма в честь Года туризма АСЕАН–Индия.

Моди также приветствовал решение объявить 2026 год "Годом морского сотрудничества АСЕАН–Индия" для укрепления партнерства в сфере "голубой экономики" и предложил провести второе совещание министров обороны АСЕАН–Индия и вторые совместные морские учения для обеспечения безопасности в морской сфере.

"Индия продолжит играть роль первой реагирующей стороны в случае кризисов в регионе, а также будет укреплять сотрудничество в области готовности к чрезвычайным ситуациям, реагирования на бедствия и подготовки 400 специалистов в сфере возобновляемой энергетики для поддержки инициативы создания Энергетической сети АСЕАН, а также реализации быстрых целевых проектов (QIPs) в Тимор-Лесте", - заявил премьер-министр.

Моди поздравил Тимор-Лесте с присоединением к АСЕАН в качестве 11-го государства-члена, приветствовал делегацию на её первом саммите АСЕАН–Индия в новом статусе и подтвердил готовность Индии оказывать дальнейшую поддержку развитию человеческого потенциала Тимор-Лесте.

Он также предложил организовать обучение специалистов АСЕАН и создать Центр исследований Юго-Восточной Азии при Университете Наланда. Подтвердив приверженность Индии единству и центральной роли АСЕАН, а также инициативе "Взгляд АСЕАН на Индо-Тихоокеанский регион", премьер-министр поздравил АСЕАН с принятием "Видения сообщества АСЕАН–2045".

Моди предложил создать Центр по изучению Юго-Восточной Азии при Университете Наланда для развития региональных компетенций и поддержки текущего сотрудничества в областях образования, энергетики, науки и технологий, финтеха и культурного наследия, подчеркнув необходимость расширения взаимодействия в сферах инфраструктуры, производства полупроводников, передовых технологий, редкоземельных и критически важных минералов.

Он также предложил провести Фестиваль морского наследия Восточноазиатского саммита в Лотхале (штат Гуджарат) и конференцию по вопросам морской безопасности.

Моди поблагодарил премьер-министра Малайзии Дато Сери Анвара Ибрагима за гибкость в организации 22-го саммита АСЕАН–Индия в виртуальном формате и за отличную подготовку встречи. Также он выразил благодарность президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему за эффективную координацию на уровне стран.

Лидеры АСЕАН выразили признательность Индии за её долгосрочную поддержку и неизменную приверженность углублению взаимодействия с регионом в рамках политики "Действуй на Восток", говорится в сообщении.

Источник: https://www.republicworld.com/india/pm-modi-pushes-asean-to-unite-against-terror-and-revamp-trade-deal