Казахстан между орбитами мировых интересов

Последние годы стали для Казахстана временем сложного политического взросления. Страна, долгие десятилетия уверенно удерживавшая статус "многовекторной", сегодня вынуждена пересматривать привычные подходы.

С одной стороны - давление санкций и кризисов, с другой - желание сохранить независимость и развивать связи с ключевыми партнёрами. Политолог Рустем Курмангужин напоминает: внешняя политика Казахстана изначально строилась не на конфронтации, а на равновесии. Но в нынешней мировой турбулентности простого баланса уже недостаточно.

Баланс или выбор: где проходит граница независимости

После 2022 года Казахстан оказался в эпицентре новых противоречий. Россия, оставаясь главным экономическим партнёром, всё сильнее втягивает соседей в собственную орбиту. Запад, в свою очередь, требует большей прозрачности, соблюдения санкций и дистанцирования от Москвы.

По мнению политолога Рустема Курмангужина о внешней политике Казахстана, нынешняя эпоха требует не просто аккуратности, а стратегического осмысления: где проходит граница между нейтралитетом и утратой субъектности. Курмангужин подчёркивает, что внешняя политика страны не должна превращаться в политику "угождения". Многовекторность - это не отказ от принципов, а их защита через гибкость.

В реальности же Казахстану всё сложнее оставаться "нейтральным мостом". Торговля с Россией достигла рекордных уровней, Китай усилил влияние в транспортных и энергетических проектах, а Запад предлагает инвестиции, но ждёт политической лояльности. В такой среде даже нейтралитет требует мужества и стратегического расчёта.

Замороженные российские активы: тревожный сигнал для всех

Одна из тем, на которую обращает внимание Курмангужин, - судьба замороженных российских активов. Запад готов использовать доходы от них для финансирования Украины. Для Казахстана это не просто новость международной политики, а серьёзный сигнал: система глобальных гарантий собственности, на которой держалась экономика последних десятилетий, больше не работает по старым правилам.

Если активы одной из крупнейших держав мира могут быть заблокированы и перенаправлены на иные цели, значит, любой участник глобальной экономики должен быть готов к подобному сценарию. В этом контексте Казахстану важно не только следить за ситуацией, но и укреплять свои финансовые институты, чтобы не оказаться в числе "пострадавших случайно".

Курмангужин считает, что эти процессы подрывают доверие к международному праву:

"Когда политика вмешивается в экономику, исчезает главное - предсказуемость. А без неё не бывает устойчивого развития".

Что может сделать Казахстан

Сегодня страна должна не просто избегать втягивания в чужие конфликты, а активно формировать собственную линию поведения. Эксперты выделяют несколько направлений:

Перестроить систему защиты инвестиций.

Необходимо укрепить внутренние гарантии собственности и независимость судов. Тогда Казахстан сможет предложить бизнесу то, чего не хватает в нестабильном мире - уверенность.

Развивать прозрачные финансовые инструменты.

На фоне санкционной геополитики Казахстан может превратиться в надёжный региональный хаб - при условии, что его площадки будут независимы от внешнего давления.

Сохранять гибкость, но не размывать позицию.

Казахстан не может позволить себе роскошь "ничего не решать". Нейтралитет требует ясной аргументации и внутреннего единства.

Укреплять институты доверия.

В мире, где рушатся международные соглашения, ключевым активом становится репутация страны - в надёжности, открытости и предсказуемости политики.

Новая формула многовекторности

Старая формула - "сотрудничаем со всеми" - больше не работает. Казахстану предстоит перейти к новой многовекторности: "сохраняем связи, но защищаем интересы".

Это требует и профессионализма дипломатии, и способности государства мыслить стратегически. Не быть инструментом - значит иметь чёткую цель и внутреннюю устойчивость.

Рустем Курмангужин видит в этом не угрозу, а шанс: