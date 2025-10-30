Погода
Посол Швейцарии отметил большие изменения в Кыргызстане

- Светлана Лаптева
Посол Сироко Мессерли заявил, что отношения между Швейцарией и Кыргызской Республикой успешно развиваются уже более 30 лет.

"Наши страны имеют очень тесные и хорошие отношения, которые продолжаются на протяжении более трех десятилетий. У меня состоялся очень содержательный разговор с президентом Садыр Жапаров об этом. Мы давно выстроили ключевое сотрудничество, которое сосредоточено на поддержке экономического роста, водных и энергетических ресурсов. Также для нас имеют большое значение торгово-экономические отношения. Объем торговли между Кыргызстаном и Швейцарией постоянно растет", - сказал дипломат.

Он также напомнил, что впервые посетил Кыргызстан в 2000 году и покинул страну в 2010-м. "Когда я вернулся сюда спустя 15 лет, я не узнал страну. За это время многое изменилось, улучшилась инфраструктура, стала заметной чистота и благоустройство", - подчеркнул посол.

Отметим, что президент Садыр Жапаров сегодня, 13 октября, принял посла Швейцарской Конфедерации в Кыргызстане Сироко Мессерли по случаю вручения верительных грамот и поздравил его с началом дипломатической миссии в Кыргызстане.

Источник: Кабар


Швейцария, Кыргызстан, посол
