Мэрия провела выездное совещание по строительству мусоросжигающего завода

Под председательством заместителя мэра города Бишкек Рамиза Алиева состоялось выездное совещание на территории муниципального предприятия "Бишкекский санитарный полигон".

Совещание прошло в рамках реализации проекта экотехнологического завода по утилизации твердых бытовых отходов с выработкой электроэнергии.

В ходе выезда были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к вводу в эксплуатацию объекта, а также ход выполнения строительно-монтажных работ.

По поручению мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева уже начаты подготовительные мероприятия к запуску завода.

В совещании приняли участие глава Первомайского района Сарылбек уулу Улан, представители профильных министерств, мэрии города Бишкек, муниципальных предприятий "Тазалык" и "Бишкекский санитарный полигон", а также представители подрядных организаций.