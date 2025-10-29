Погода
В Бишкеке прошла музейная инициатива, посвященная истории жестового языка

81  0
- Светлана Лаптева
В Культурном центре "КОС и КОГ" состоялось мероприятие в рамках музейной инициативы "Освобождение: противостояние репрессиям жестового языка в Кыргызстане", сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Инициатива реализуется членами Кыргызского общества глухих (КОГ) и Кыргызского общества слабослышащих (КОС) при поддержке Отдела по культурному наследию и гуманитарным наукам Высшей школы развития Университета Центральной Азии.

Проект осуществляется с июня по ноябрь 2025 года и направлен на повышение осведомлённости общества о вызовах и трудностях, с которыми сталкиваются глухие и слабослышащие граждане, использующие жестовый язык в Кыргызстане.

В мероприятии приняла участие заместитель мэра города Бишкек по социальным вопросам Виктория Мозгачева, которая отметила важность содействия Музейной инициативе "Освобождение: противостояние репрессиям жестового языка в Кыргызстане". Она подчеркнула, что муниципалитет всегда готов поддерживать инициативы, направленные на развитие инклюзивного общества и улучшение качества жизни людей с особыми потребностями.

В мероприятии также участие приняли представители общественных организаций и образовательных учреждений.

В мероприятии также участие приняли представители общественных организаций и образовательных учреждений.


Теги:
Бишкек, ЛОВЗ
