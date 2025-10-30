Погода
30 лет исполнилось Дому русского зарубежья имени Солженицына

Сегодня исполняется 30 лет Дому русского зарубежья им. А. Солженицына - дому зарубежной России внутри России, давней мечте русских эмигрантов и их потомков.

30 лет коллектив Дома русского зарубежья собирает по крупицам разбросанные по миру судьбы, рукописи, голоса и память. Три десятилетия - это целая эпоха, наполненная титанической работой по сохранению, изучению и возвращению на Родину бесценного наследия русской эмиграции. Благодаря подвижническому труду Дом стал настоящим духовным и культурным мостом, соединившим Россию с её зарубежными сынами и дочерьми.

От всей души поздравляем коллектив Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и его основателя и бессменного руководителя Виктора Александровича Москвина с этой значительной датой! Продолжайте нести знание и зажигать сердца! Новых открытий, пополнения уникальных коллекций, встреч с удивительными людьми и, конечно, много-много единомышленников! С юбилеем!

Отметим, Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына" - комплекс, состоящий из музея, архива, библиотеки, научно-исследовательского, информационно-издательского и культурно-просветительского центров, чья деятельность нацелена на сосредоточение и изучение культурного наследия русского зарубежья, развитию отношений и укреплению связей с соотечественниками за пределами России.

В музейном собрании Дома - свыше 8 тысяч предметов, в архиве - более 25 тысяч единиц хранения. Фонд библиотеки - неотъемлемой части Дома - представляет значительную историческую и культурную ценность (свыше 150 тысяч экземпляров изданий, 80 процентов которых - издания эмиграции). Ежегодно библиотека пополняется на 3–4 тысячи экземпляров книг и периодических изданий.


