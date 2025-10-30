Афганские казахи просят Токаева спасти их и вернуть на историческую родину

Orda.kz год назад писала о тяжёлой судьбе казахов в Афганистане и их желании вернуться на историческую родину. 11 октября между Афганистаном и Пакистаном снова вспыхнул вооружённый конфликт. Недавно он прекратился, однако, опасаясь за жизни близких, афганские казахи направили письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь им вернуться на родину.

С приходом к власти в Афганистане движения "Талибан" экономическая ситуация в стране резко ухудшилась из-за санкций. Помимо тяжёлых условий жизни, страна оказалась фактически изолированной от остального мира, следуя строгим исламским догмам. В конце сентября под предлогом "борьбы с развратом" талибы полностью отключили интернет. Свободы слова и СМИ не существует. Женщины обязаны носить паранджу и не имеют права получать образование после шестого класса. Многие государства до сих пор не признают Афганистан как легитимное государство. Примечательно, что в июле Россия первой официально признала власть талибов.

Но есть проблемы и опаснее. На границе между Афганистаном и Пакистаном периодически происходят вооружённые столкновения, в которых гибнут военнослужащие. Хотя сейчас стороны договорились о прекращении огня, никто не знает, когда война вспыхнет снова. Опасаясь за безопасность родных, афганские казахи направили обращения в МИД Казахстана и лично президенту Касым-Жомарту Токаеву.

В письме председателя Афганского казахского культурного центра хаджи Асата Оймауыта говорится, что в Афганистане проживает около 200–300 казахских семей:

"Часть из них - потомки родов кипчак, канглы, алшын и конырат, переселившихся во времена ханов Касыма и Тауке. Другая волна - представители найманов, керей и саркаска, прибывшие в 1920–1930-х годах. Из-за политической нестабильности и тяжёлых социальных условий жизнь казахов здесь крайне трудна. По закону в удостоверениях личности у нас записано "афганцы", хотя на самом деле мы говорим на древнем кыпчакском языке - мы казахи".

Несмотря на то, что афганские казахи живут среди персов и пуштунов и переняли часть их быта и языка, они всё ещё сохраняют национальную идентичность.

Хаджи Асат Оймауыт пишет, что в Афганистане нет ни одной школы, где преподавали бы на казахском языке. Но несмотря на трудности, афганские казахи создали Афганский казахский культурный центр:

"Не хватает учителей и учебников по казахскому языку. Девочки лишены возможности получать образование. Не хватает медицинских учреждений и аптек, безработица высока, социальное положение тяжёлое. Чтобы восполнить эти пробелы и укрепить национальное единство, мы открыли в Мазари-Шарифе Афганский казахский культурный центр. Здесь мы популяризируем казахский язык и традиции, отмечаем Наурыз, читаем шежире и помогаем сиротам и вдовам".

Он также рассказал о быте примерно 200–300 казахских семей, живущих в Афганистане, подчеркнув, что это мирные люди, далёкие от политики и религиозного фанатизма.

"Основные занятия наших людей - животноводство и земледелие. Наши девушки занимаются ковроткачеством, вышивкой, шитьём. Среди нас есть талантливая молодёжь, стремящаяся к знаниям: некоторые ведут ютьюб-каналы, свободно владеют английским, персидским, пушту и арабским языками. Мы далеки от религиозного и политического экстремизма, мы миролюбивые, преданные своей родине казахи".

"Господин президент! Афганским казахам грозит опасность"

В сентябре на пакистанско-афганской границе вспыхнул вооружённый конфликт, в результате которого гибнут мирные жители. Хаджи Асат Оймауыт подчеркнул, что казахам, живущим в Афганистане, угрожает реальная опасность, и обратился напрямую к президенту Казахстана и правительству с просьбой помочь им переселиться на историческую родину.

"Пламя войны продолжает разгораться. Каждый день гибнут мирные жители. Эта ситуация представляет серьёзную угрозу и для казахов, живущих в Афганистане. В связи с этим от имени 300 казахских семей, проживающих в стране, прошу президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, а также правительство Казахстана оказать содействие в нашем переселении на историческую родину. Мы хотим обосноваться в северных регионах Казахстана".

Он также заявил, что афганские казахи готовы с честью трудиться на благо своей родины и внести вклад в развитие страны:

"Мы клянёмся ценить каждое дерево и каждую каплю воды нашей родины, трудиться во благо страны, развивать животноводство и земледелие, учиться и служить Казахстану. Мы обязуемся уважать Конституцию Республики Казахстан, стремиться быть культурными, образованными и цивилизованными гражданами. Уважаемый господин президент, просим вас принять нашу просьбу и поддержать казахов из Афганистана, желающих вернуться на историческую родину".

Если не мы, то кто?

Очевидно, если мы не протянем руку помощи своим соплеменникам в чужих краях, никто другой этого не сделает. Казахи, ставшие чужими на чужбине, сегодня живут в тяжёлых условиях. Но пока они ещё не утратили язык и национальную самобытность, у них есть шанс вернуться и стать частью казахстанского общества. Даже если старшее поколение не сможет полностью адаптироваться, их дети, как и потомки казахов, приехавших из Китая, Монголии или Узбекистана, смогут пойти в школу, получить образование и стать полноценными гражданами страны.

