В Араване внедрение капельного полива удвоило сбор хлопка

293  0
- Светлана Лаптева
В Араванском районе Ошской области урожайность хлопка, выращенного методом капельного орошения, значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Результаты достигнуты в рамках проекта Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности "3+2+1".

По данным ведомства, благодаря внедрению систем капельного полива урожайность хлопка выросла в два раза - с 35–40 центнеров с гектара до 60–65 центнеров.

В последние три года в Араванском районе начали активно использовать китайские сорта хлопка, отличающиеся устойчивостью к засухе и высокой урожайностью. Для экономии водных ресурсов и повышения эффективности полива были установлены современные системы капельного орошения.

К урожаю 2025 года из китайской компании "Хунтай" было завезено восемь сортов хлопка. После проведения лабораторных анализов к посеву допущены три сорта: "Хунтай-6636", "Хунтай-73" и "Хунтай-Т115".

Эти сорта были посеяны в Араванском и Кара-Сууйском районах на общей площади 200 гектаров и сейчас проходят производственные испытания. В настоящее время в регионе идёт активная уборка урожая.

Как отметили в министерстве, в этом году сбор хлопка впервые проводится с помощью современных хлопкоуборочных комбайнов. Если ранее при ручном сборе крестьянам требовалось до трёх дней, чтобы убрать один гектар, то теперь техника справляется с этим всего за один час.

Один комбайн способен собрать до 17 тонн хлопка в час, что значительно снижает трудозатраты и ускоряет процесс уборки.

По оценкам специалистов, сочетание новых сортов, рационального водопользования и механизации уборки позволило не только повысить урожайность, но и увеличить экономическую эффективность производства хлопка в южных регионах Кыргызстана.


URL: https://www.vb.kg/452021
Теги:
Араванский район, Бишкек, урожай, Минсельхоз
