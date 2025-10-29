"Аль-Иттихад" выбил "Ал-Наср" с Роналду из Кубка короля Саудовской Аравии

Криштиану Роналду и его клуб "Аль-Наср" завершили выступление в Кубке Короля Саудовской Аравии, уступив "Аль-Иттихаду" со счётом 1:2 в матче 1/8 финала.

Поединок, вызвавший огромный интерес болельщиков, оправдал ожидания. Уже в первом тайме игрок "Аль-Иттихада" Бензема реализовал пенальти, открыв счёт в пользу своей команды. Несмотря на контроль мяча со стороны "Аль-Насра", во втором тайме Ромариньо удвоил преимущество "Аль-Иттихада".

Роналду сумел сократить отставание, забив в концовке встречи, однако его гол не помог команде избежать поражения. "Аль-Иттихад" уверенно оборонялся и довёл матч до победы, выйдя в четвертьфинал турнира.

Таким образом, "Аль-Наср" досрочно выбывает из розыгрыша Кубка Короля, а "Аль-Иттихад" продолжает борьбу за трофей. Противостояние Бензема и Роналду, бывших партнёров по мадридскому "Реалу", получило новое продолжение уже на полях Саудовской Аравии.