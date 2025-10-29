Погода
$ 87.30 - 87.63
€ 101.00 - 101.90

"Аль-Иттихад" выбил "Ал-Наср" с Роналду из Кубка короля Саудовской Аравии

188  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Криштиану Роналду и его клуб "Аль-Наср" завершили выступление в Кубке Короля Саудовской Аравии, уступив "Аль-Иттихаду" со счётом 1:2 в матче 1/8 финала.

Поединок, вызвавший огромный интерес болельщиков, оправдал ожидания. Уже в первом тайме игрок "Аль-Иттихада" Бензема реализовал пенальти, открыв счёт в пользу своей команды. Несмотря на контроль мяча со стороны "Аль-Насра", во втором тайме Ромариньо удвоил преимущество "Аль-Иттихада".

Роналду сумел сократить отставание, забив в концовке встречи, однако его гол не помог команде избежать поражения. "Аль-Иттихад" уверенно оборонялся и довёл матч до победы, выйдя в четвертьфинал турнира.

Таким образом, "Аль-Наср" досрочно выбывает из розыгрыша Кубка Короля, а "Аль-Иттихад" продолжает борьбу за трофей. Противостояние Бензема и Роналду, бывших партнёров по мадридскому "Реалу", получило новое продолжение уже на полях Саудовской Аравии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452022
Теги:
Саудовская Аравия, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  