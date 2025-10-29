Погода
$ 87.30 - 87.63
€ 101.00 - 101.90

В Иссык-Кульской области милиционеры предотвратили лесной пожар

111  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Благодаря оперативным действиям и самоотверженности сотрудников туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области удалось предотвратить распространение лесного пожара у села Жылуу-Булак Тюпского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время рейдового патрулирования инспекторы заметили дым, поднимающийся из лесного массива. Несмотря на небольшой очаг возгорания, сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени, которое могло охватить значительную часть леса.

Понимая серьёзность ситуации, сотрудники милиции незамедлительно приступили к тушению пожара. Используя подручные средства - лопаты, землю и воду из ближайшего источника, - они смогли остановить распространение огня. Их усилия позволили спасти около 30 соток лесной территории.

К моменту прибытия пожарных расчётов активное горение было полностью ликвидировано. "Каждая минута была на счету. Мы понимали, что если не действовать сразу, огонь уйдёт вглубь леса, и тогда потери будут колоссальными", - отметил командир взвода Адыл Ишенбаев.

В УВД Иссык-Кульской области подчеркнули, что внимательность и решительность сотрудников помогли предотвратить серьёзную экологическую катастрофу.

Туристическо-экологическая милиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности в лесных и горных районах: не оставлять костры без присмотра, не бросать окурки и не оставлять мусор. Беречь природу - значит сохранять жизнь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452024
Теги:
Иссык-Кульская область, пожар, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  