В Иссык-Кульской области милиционеры предотвратили лесной пожар

Благодаря оперативным действиям и самоотверженности сотрудников туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области удалось предотвратить распространение лесного пожара у села Жылуу-Булак Тюпского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время рейдового патрулирования инспекторы заметили дым, поднимающийся из лесного массива. Несмотря на небольшой очаг возгорания, сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени, которое могло охватить значительную часть леса.

Понимая серьёзность ситуации, сотрудники милиции незамедлительно приступили к тушению пожара. Используя подручные средства - лопаты, землю и воду из ближайшего источника, - они смогли остановить распространение огня. Их усилия позволили спасти около 30 соток лесной территории.

К моменту прибытия пожарных расчётов активное горение было полностью ликвидировано. "Каждая минута была на счету. Мы понимали, что если не действовать сразу, огонь уйдёт вглубь леса, и тогда потери будут колоссальными", - отметил командир взвода Адыл Ишенбаев.

В УВД Иссык-Кульской области подчеркнули, что внимательность и решительность сотрудников помогли предотвратить серьёзную экологическую катастрофу.

Туристическо-экологическая милиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности в лесных и горных районах: не оставлять костры без присмотра, не бросать окурки и не оставлять мусор. Беречь природу - значит сохранять жизнь.