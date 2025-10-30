Дубль Дорофеева принес "Вегасу" победу над "Каролиной"

Российский нападающий Павел Дорофеев стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Вегас Голден Найтс" на выезде обыграли "Каролину Харрикейнз" со счётом 6:3.

Уже в первом периоде Дорофеев дважды поразил ворота соперников - на 7-й и 19-й минутах, выведя свою команду вперёд. Эти шайбы позволили ему выйти на первое место в списке лучших снайперов текущего сезона НХЛ.

Во втором и третьем периодах преимущество "Вегаса" закрепили Бретт Хауден (47-я минута), Джек Айкел, отличившийся дублем (56-я и 58-я минуты), и Томаш Гертл, забивший в концовке встречи (60-я).

У "Каролины" точными бросками отметились Андрей Свечников (4-я минута), Джордан Мартинук (33-я) и Логан Стэнковен (43-я). Для Свечникова этот гол стал первым результативным действием в сезоне после девяти матчей.

По итогам встречи Павел Дорофеев набрал уже 10 очков (9 голов + 1 передача), став четвёртым бомбардиром "Вегаса" в сезоне. Другой россиянин, Иван Барбашев, записал на свой счёт два ассиста в этом матче и также имеет 10 очков (3+7). Лидером команды остаётся Джек Айкел, у которого 19 очков (8+11).

Благодаря победе "Вегас" укрепил позиции на вершине Тихоокеанского дивизиона, набрав 15 очков в 10 матчах. "Каролина" располагается на четвёртой строчке Столичного дивизиона с 12 очками после 9 игр.

Следующий матч "Вегас" проведёт в ночь на 31 октября против "Колорадо Эвеланш" на своём льду. В этот же день "Каролина" дома встретится с "Нью-Йорк Айлендерс".

В другом поединке игрового дня "Коламбус Блю Джекетс" в овертайме одолел "Баффало Сэйбрз" - 4:3. Российский форвард Егор Чинахов записал на свой счёт гол и результативную передачу, отметившись во второй игре подряд, а Кирилл Марченко также сделал ассист.