"Мурас Юнайтед" победил ливанский клуб "Сафа" со счётом 2:0 в Бишкеке

Футбольный клуб "Мурас Юнайтед" продолжает успешное выступление на международной арене, одержав уверенную победу над ливанским "Сафой" со счётом 2:0. Встреча прошла на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке и собрала большое количество болельщиков, поддерживавших кыргызстанскую команду.

С первых минут матча хозяева поля показали высокую интенсивность и прессинг, вынудив гостей из Ливана отойти в оборону. Уже на 17-й минуте "Мурас Юнайтед" открыл счёт - Ислам Юнусов в борьбе с защитником и вратарём "Сафы" точно замкнул головой подачу Андрея Бацулы с фланга. Этот момент стал результатом активных атак и отличного взаимодействия между игроками линии нападения.

Спустя десять минут Юнусов вновь оказался в центре внимания: после навеса с правого края он пытался пробить головой в падении, но мяч прошёл рядом со штангой.

На 33-й минуте гости провели свою самую опасную атаку. Форвард "Сафы" пробил мощно под перекладину, однако вратарь Орест Костик выручил команду, продемонстрировав отличную реакцию и спасая "Мурас Юнайтед" от пропущенного гола.

Во втором тайме игра стала более жёсткой и напряжённой. "Сафа" пыталась отыграться, но оборона кыргызстанцев действовала чётко и дисциплинированно. За десять минут до конца встречи на поле вспыхнули эмоции - едва не дошло до массовой потасовки, но арбитр из Сирии быстро восстановил порядок.

Уже в добавленное время "Мурас Юнайтед" поставил точку в матче. После быстрой контратаки Нурсултан Токтоналиев вышел один на один с вратарём и уверенно реализовал момент, установив окончательный счёт - 2:0.

Победа над "Сафой" стала важным результатом для "Мурас Юнайтед", укрепившим позиции клуба в турнире и продемонстрировавшим растущий уровень кыргызстанского футбола на международной арене.