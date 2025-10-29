Элдияр Орозбаев представит Кыргызстан на Кубке мира по шахматам

С 31 октября по 27 ноября 2025 года в Гоа (Индия) пройдёт Кубок мира по шахматам, в котором примут участие 206 шахматистов из более чем 80 стран. Среди фаворитов турнира - Аниш Гири (Нидерланды), Левон Аронян, Уэсли Со, Ханс Ниманн (США), Винсент Кеймер (Германия), Рихард Раппорт (Венгрия), Вэй И (Китай) и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан). Индия представлена сильнейшими игроками: Гукеш Доммараджу, Арджун Эригайси, Рамешбабу Прагнанандха, Видит Гуджрати, Нихал Сарин, а также единственная женщина в открытом турнире - Дивья Дешмукх, победительница женского Кубка мира 2025. Магнус Карлсен и Хикару Накамура участия не примут.

Для Кыргызстана главным участником Кубка мира станет Элдияр Орозбаев, лидер национального шахматного рейтинга. Перед поездкой на турнир его поддержали главный тренер сборной Эсенбек Базакечов, старший тренер Нурдин уулу Сардарбек и представитель Госагентства Казыбек Молдажиев. Молдажиев лично встретился с Орозбаевым, пожелал ему успехов и выразил уверенность в удачном выступлении на международной арене. На участие спортсмена в Кубке мира Госагентством было выделено 100 000 сом.

Достижения Элдияра Орозбаева:

В 2025 году он стал чемпионом Кыргызстана среди мужчин по классике, рапиду и блицу, а также возглавил национальный рейтинг ФИДЕ по всем трём контролям.

В 2024 году выполнил первую норму гроссмейстера, победив в сильном опен-турнире в Москве.

На данный момент его рейтинг составляет 2375 Elo; для получения звания гроссмейстера необходимо выполнить ещё две нормы и достичь отметки 2500 Elo. В случае успеха Орозбаев станет первым кыргызским гроссмейстером в истории.

Кубок мира 2025 станет для Орозбаева важной проверкой на международной арене и возможностью проявить себя среди сильнейших шахматистов мира. Призовой фонд турнира составляет $2 млн, а три призёра получат право участия в Турнире претендентов 2026, открывая дорогу к чемпионату мира.

Кыргызстанские шахматы получают уникальный шанс заявить о себе на мировой арене благодаря таланту и амбициям Элдияра Орозбаева.