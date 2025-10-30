Погода
$ 87.34 - 87.73
€ 101.00 - 101.90

В Саудовской Аравии построят стадион на небоскрёбе

242  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Саудовская Аравия анонсировала масштабные планы строительства 15 современных стадионов к чемпионату мира по футболу 2034 года. Главной изюминкой станет NEOM Stadium, который будет расположен на вершине небоскрёба на высоте 350 метров и сможет вместить 46 000 зрителей.

Стадион станет частью проекта "The Line" - умного города длиной 170 км, шириной 200 м и высотой до 500 м, рассчитанного на 46 тысяч мест. По заявлению организаторов, NEOM Stadium станет "самым уникальным стадионом в мире", с полем на высоте, захватывающими видами и крышей, интегрированной в архитектуру башни. Для транспорта будут использованы автономные скоростные трамваи и персональный транспорт.

Остальные стадионы ЧМ-2034 расположатся в Эр-Рияде, Джидде, Аль-Хобаре и Абхе. Каждый объект будет иметь уникальный архитектурный стиль: от ярких цветовых решений до конструкций из кристаллических элементов и местных материалов.

Саудовская Аравия стала единственным кандидатом на проведение турнира, и FIFA официально утвердила её как хозяйку ЧМ-2034. Турнир станет третьим чемпионатом мира в Азии XXI века после Южной Кореи и Японии (2002) и Катара (2022), а также первым одиночным проведением с 2022 года.

Проект "The Line" стартовал в 2021 году, но его полная реализация планируется только к 2045 году, через 11 лет после ЧМ-2034. Пока неясно, включён ли NEOM Stadium в окончательные официальные планы города, однако концепт-рендеры уже вызывают большой интерес у фанатов.

Строительство и реконструкция всех стадионов займут почти десять лет, а внимание мирового футбольного сообщества будет сосредоточено на объектах ближе к началу чемпионата.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452030
Теги:
Саудовская Аравия, спорт, строительство, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  