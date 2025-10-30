В Саудовской Аравии построят стадион на небоскрёбе

Саудовская Аравия анонсировала масштабные планы строительства 15 современных стадионов к чемпионату мира по футболу 2034 года. Главной изюминкой станет NEOM Stadium, который будет расположен на вершине небоскрёба на высоте 350 метров и сможет вместить 46 000 зрителей.

Стадион станет частью проекта "The Line" - умного города длиной 170 км, шириной 200 м и высотой до 500 м, рассчитанного на 46 тысяч мест. По заявлению организаторов, NEOM Stadium станет "самым уникальным стадионом в мире", с полем на высоте, захватывающими видами и крышей, интегрированной в архитектуру башни. Для транспорта будут использованы автономные скоростные трамваи и персональный транспорт.

Остальные стадионы ЧМ-2034 расположатся в Эр-Рияде, Джидде, Аль-Хобаре и Абхе. Каждый объект будет иметь уникальный архитектурный стиль: от ярких цветовых решений до конструкций из кристаллических элементов и местных материалов.

Саудовская Аравия стала единственным кандидатом на проведение турнира, и FIFA официально утвердила её как хозяйку ЧМ-2034. Турнир станет третьим чемпионатом мира в Азии XXI века после Южной Кореи и Японии (2002) и Катара (2022), а также первым одиночным проведением с 2022 года.

Проект "The Line" стартовал в 2021 году, но его полная реализация планируется только к 2045 году, через 11 лет после ЧМ-2034. Пока неясно, включён ли NEOM Stadium в окончательные официальные планы города, однако концепт-рендеры уже вызывают большой интерес у фанатов.

Строительство и реконструкция всех стадионов займут почти десять лет, а внимание мирового футбольного сообщества будет сосредоточено на объектах ближе к началу чемпионата.