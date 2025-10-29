Погода
На границе с Казахстаном задержали пьяного водителя грузовика

На кыргызско-казахстанской границе в пункте пропуска "Ак-Тилек" задержан водитель грузового автомобиля марки FAW, находившийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Инцидент произошёл 28 октября 2025 года около 18:40. Сотрудники Главного управления обеспечении безопасности дорожного движения остановили грузовик после того, как водитель нарушил правила при проезде через контрольную зону.

Проверка показала, что мужчина управлял транспортом в нетрезвом виде. В отношении него были составлены соответствующие административные протоколы, а автомобиль помещён на штрафстоянку.

Согласно решению суда, водитель лишён права управления транспортными средствами сроком на один год.

Пресс-служба ГУОБДД отметила, что подобные проверки на приграничных пунктах проводятся регулярно для предотвращения аварий и обеспечения безопасности дорожного движения.


алкоголь, задержание, Казахстан, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
