Гонщик Ноа Деттвилер после аварии находится в критическом состоянии

Швейцарский мотоциклист Ноа Деттвилер находится в критическом состоянии после аварии на тренировочном круге Гран-при Малайзии Moto3 в воскресенье.

Инцидент произошёл на третьем повороте трассы, когда Деттвилер, ехавший медленно из-за технических проблем с мотоциклом, был сбит сзади испанцем Хосе Антонио Руэдой, недавно ставшим чемпионом мира. Оба гонщика были выброшены с байков, а Деттвилер остался без движения на трассе, пока к нему не подбежли медики.

Деттвилер получил тяжёлые внутренние травмы, включая повреждения селезёнки и лёгких, открытую перелом ноги и значительную потерю крови. В больнице у него несколько раз случались остановки сердца, однако врачи провели экстренные операции, стабилизировав его состояние. По словам отца гонщика, Энди Деттвилера, врачи "боролись за жизнь сына". Команда CIP Green Power подтвердила, что состояние гонщика остаётся стабильным, но критическим.

Испанец Руэда отделался контузией и переломом кисти, без серьёзных травм головы или туловища. Мировое мотоциклетное сообщество выразило поддержку пострадавшим. Франческо Багнаиа раскритиковал проведение гонки после аварии, а победитель Гран-при Алекс Маркес посвятил свою победу Деттвилеру и Руэде.

Авария стала шокирующим событием для Moto3, подчёркивая опасность высоких скоростей даже во время тренировочных кругов.


