Расширен список НКО, обязанных сдавать сводные данные в ГНС

Государственная налоговая служба расширила перечень некоммерческих организаций, которые обязаны предоставлять сводную информацию о своей деятельности. Об этом сообщает пресс-слу Теперь в него вошли фонды, ассоциации и учреждения, получающие финансирование из зарубежных источников.

Согласно обновлённым требованиям, такие организации должны отчитываться о поступлениях и расходах, указывать цели использования средств, а также предоставлять данные о партнёрах и проектах.

В ГНС пояснили, что изменения направлены на повышение прозрачности финансовых потоков в некоммерческом секторе и предупреждение возможных нарушений законодательства.

Информация подаётся в ГНС ежегодно до 1 апреля в электронном виде через Кабинет налогоплательщика.

Ранее сводную информацию обязаны были сдавать только те НКО, которые осуществляли грантовую деятельность или имели статус получателей иностранной помощи.