Акжол Махмудов узнал соперника на PWL-10 в Москве

Кыргызстанский борец Акжол Махмудов готовится к участию в турнире Борцовской лиги Поддубного (PWL-10), который пройдет 8 ноября в Москве.

В весовой категории до 82 кг его соперником станет Айк Мнацаканян из Болгарии, двухкратный бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы.

Борцы встречались уже трижды на международных турнирах, включая предыдущие соревнования PWL. Общий счёт противостояний - 2:1 в пользу Махмудова, что делает его фаворитом предстоящей схватки.

Махмудов нацелен на победу и планирует продемонстрировать высокий уровень борьбы на международной арене, укрепляя позиции Кыргызстана в мировом спортивном сообществе.