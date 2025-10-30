Погода
Айна Молдохматова расскажет о кыргызском искусстве 40-50 годов 20 века

138  0
- Светлана Лаптева
В музее Изобразительного искусства известный искусствовед, ведущий научный сотрудник музея ИЗО, член Союза художников Кыргызстана Айна Молдохматова расскажет о кыргызском искусстве 40-50 годов прошлого века.

"В искусстве Кыргызстана были созданы значительные произведений разных жанров, полнокровно воплотившие радость послевоенной мирной жизни.

Характерны слияние форм пейзажа и бытового жанра, культ этюдной работы с натуры. Создаются портреты современников. Специфика утверждения метода соцреализма на данном этапе - разработка его поэтического, "софт" варианта. " - предвосхищая предстоящую выставку рассказывает она.

Приходите с детьми, семьями. Важно знать историю искусства страны, народа. Это достояние нации.

Дата проведения: 1 ноября 2025 года, 14.00.

Вход по музейным билетам:

- взрослый - 300 сомов (на посещение каждой лекции приобретается отдельный билет в кассе);

- студенческий - 80 сомов (при предъявлении студенческого билета);

- школьный - 40 сомов.

По лекционным билетам в этот день также включено посещение музейных выставок.

Адрес: ул. Ю.Абдрахманова, 196, КНМИИ им. Г. Айтиева, 1 этаж, кинозал".


