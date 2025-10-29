В Бишкеке проходит международная выставка логистики и транспорта

В Бишкеке открылась вторая международная выставка логистики, транспорта и складского оборудования KyrgyzTransLogistic 2025.

Выставка объединила более 45 компаний из шести стран - Кыргызстана, Казахстана, Китая, России, Узбекистана и Республики Корея.

Главная цель мероприятия - привлечение передовых технологий и расширение международного сотрудничества.

Экспозиция охватила ключевые направления отрасли: транспортную логистику и перевозки, складское оборудование и автоматизацию, IT-решения для логистики, упаковку и сопутствующие сервисы.

Особое внимание было уделено деловой программе, включавшей панельные дискуссии, семинары и круглые столы с участием ведущих экспертов отрасли. Участники обсудили развитие международных транспортных коридоров, цифровизацию логистических процессов, перспективы электронной коммерции, а также внедрение современных технологий мониторинга и контроля перевозок.

По словам организаторов, KyrgyzTransLogistic 2025 стала не просто выставкой, а эффективной площадкой для диалога между государственными структурами, бизнесом и международными организациями.