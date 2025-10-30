Погода
В музее ИЗО открывается выставка художника Бообека Арыкова

118  0
- Светлана Лаптева
Сегодня, 30 октября 2025 года, состоится открытие персональной выставки художника Бообека Арыкова "Возвращение к истокам. Об этом сообщается на сайте музея Изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

"Бообек Арыкова Лауреат премии Суйменкула Чокморова и наград Чингиза Айтматова и Абая Кунанбаева. С 1998 годов и до настоящего времени работает старшим преподавателем в КГТУ им. И. Раззакова, скульптор-монументалист, живописец и график, продолжающий традиции современного авангарда в кыргызском изобразительном искусстве.

Выставка "Возвращение к истокам" – как напоминание о своих корнях и напутствие от рода. В своих работах автор выражает уважение истории своего народа. Художнику интересна древняя письменность (руны), каменные монументальные изваяния, природа Кыргызстана, а также современные тенденции искусства в мире".


URL: https://www.vb.kg/452039
Теги:
выставка, художник, Бишкек
