Объявлен конкурс на парадную форму для участников Всемирных игр кочевников

Национальная дирекция спортивных мероприятий при Госагентстве физкультуры и спорта объявила о начале конкурса на создание парадной экипировки для участников открытия VI Всемирных игр кочевников.

К участию приглашаются дизайнеры, модельеры, художники по костюму и творческие коллективы, готовые представить авторские разработки в национальном стиле с элементами фирменной символики игр. Экипировка должна включать головной убор, верхнюю одежду, брюки для мужчин и платья для женщин, а предпочтительными материалами являются хлопок, шерсть, лен и шелк.

Конкурс проводится в два этапа:

Отборочный - подача эскизов и описаний концепций;

Финальный - представление готовых образцов формы для мужчин и женщин.

Заявки принимаются до 17 ноября 2025 года.

Критерии оценки включают оригинальность, соответствие теме, качество исполнения и целостность образа. Победители получат денежные призы и сертификаты: 1-е место - 150 тыс. сомов, 2-е место - 100 тыс. сомов, 3-е место - 80 тыс. сомов.

Конкурс предоставляет уникальную возможность авторам внести вклад в оформление международного спортивного события и подчеркнуть национальную культуру Кыргызстана.