Подросток без прав устроил смертельное ДТП в Бишкеке

В Бишкеке ранним утром 28 октября 2025 года произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ по ГУВД города.

Около 04:00 на проспекте Шабдан-Баатыра, напротив ТЭЦ, водитель 2008 года рождения, управляя автомобилем марки "Тойота-Сиенна", совершил наезд на электрический столб.

В результате удара от полученных травм на месте погибли два пассажира - З.Н. 2008 года рождения и А.Н. 2007 года рождения. Сам водитель с различными телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

По данным ГУВД Бишкека, факт зарегистрирован в журнале учёта информации, начата доследственная проверка и назначены необходимые экспертизы.

В пресс-службе УПСМ по ГУВД города отметили, что несовершеннолетний управлял автомобилем без ведома родителей и не имел водительского удостоверения. Правоохранители в очередной раз обратились к родителям с просьбой строго контролировать своих детей и не допускать передачи им транспортных средств.


Теги:
ДТП, погибшие, Бишкек
