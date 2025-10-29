В Таласской области выявлены экологические нарушения

Сотрудники Таласского регионального управления Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора продолжают работу по предотвращению незаконного пользования природными ресурсами.

28 октября 2025 года в селе Семетей Манасского района инспекторами был выявлен факт незаконной добычи песчано-гравийной смеси. В отношении гражданина М.Э.Б. составлен протокол по части 4 статьи 243 Кодекса о правонарушениях, ему назначен штраф в размере 13 000 сомов.

Кроме того, 26 октября 2025 года в урочище Күмүштак Бакай-Атинского района во время рейдового мероприятия выявлен факт незаконного рыболовства. Нарушитель, гражданин К.А.Т., оштрафован на 10 000 сомов согласно части 1 статьи 261 Кодекса о правонарушениях.

В службе отметили, что подобные проверки проводятся на регулярной основе для предотвращения незаконной добычи полезных ископаемых и браконьерства.

Служба экологического и технического надзора призывает граждан строго соблюдать природоохранное законодательство. Незаконная добыча и рыболовство влекут административную ответственность в соответствии с действующим законом.