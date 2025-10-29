В "Яндексе" рассказали о безопасности и развитии городской микромобильности

В Бишкеке прошла встреча руководителя Яндекс Кыргызстан Тилека Сулайманова с журналистами, который рассказал о подходах к безопасности пользователей в сервисах и о том, как Яндекс сотрудничает с городом для создания удобной и современной транспортной среды.

Самокаты как транспорт и инфраструктура для СИМ

Сегодня кикшеринг стал частью транспортной системы Бишкека: пользователи совершают около 250 тысяч поездок в месяц на самокатах партнёров Яндекс Go. В более чем 70% случаев горожане выбирают самокаты для передвижения по городу, а не в качестве развлечения. Таким образом, самокаты помогают снизить нагрузку на дороги и уменьшить количество вредных выбросов.

Безопасность на дорогах зависит не только от поведения пользователей, но и от того, насколько город готов к новым видам транспорта. Именно поэтому Яндекс Кыргызстан предлагает решения, которые помогают развивать инфраструктуру для СИМ. Тилек Сулайманов сообщил, что при поддержке инициативы мэрией компания готова безвозмездно создать до 300 парковок для самокатов в согласованных местах. Так пользователи смогут опираться не только на виртуальную карту в приложении, но и видеть разметку для парковки в городе.

На встрече руководитель Яндекс Кыргызстан рассказал и о том, что компания предложила мэрии рассмотреть возможность создания единого оператора микромобильности при поддержке действующих в Бишкеке шеринговых сервисов. Предполагается, что такая организация могла бы координировать работу сервисов, формировать единые стандарты и развивать культуру ответственного использования самокатов, а также выявлять и устранять случаи неправильной парковки, оперативно реагируя на жалобы горожан. Аналогичные проекты успешно реализованы в других странах, в частности в Казахстане.

Безопасность в сервисах Яндекса

Безопасность - приоритет компании, поэтому каждый пользователь перед началом поездки на самокате проходит короткий курс о правилах эксплуатации и парковки самокатов. Самокаты оснащены модулем удаленного контроля скорости для безопасной езды: в Бишкеке 12 зон, где самокаты останавливаются в движении полностью, и 17 зон, в которых скорость снижается. Совместно с мэрией компания готова увеличивать количество таких зон. Яндекс также проводит Школы безопасного вождения, где обучает теории и практике езды на самокатах опытных и начинающих пользователей.

Яндекс уделяет внимание безопасности пользователей и партнеров и в рамках других сервисов. Так, курьеры проходят обязательное обучение правилам дорожного движения, используют разработанные специально для них электровелосипеды с ограничением скорости, а при серьёзных нарушениях к курьерам применяются санкции.

Тилек Сулайманов также рассказал о технологиях безопасности в сервисе такси. К ним относятся, например, автоматический мониторинг скорости и стиля вождения при выполнении заказов - они фиксируют превышения скоростного режима и опасные маневры, предупреждают водителей и помогают предотвратить аварийные ситуации. Если водитель превышает разрешенную скорость или совершает резкие манёвры, к нему могут применяться различные санкции. Система также отслеживает отклонения от маршрута, долгие остановки, резкое торможение или столкновения. При подозрительных событиях операторы связываются с пассажиром и водителем для проверки ситуации. В приложении пользователям доступен раздел "Безопасность" с возможностью связаться с экстренными службами, обратиться в поддержку или поделиться маршрутом с близкими. Звонки между пассажирами и водителями могут осуществляться через приложение, что позволяет скрывать их реальные номера телефонов. Во всех поездках водитель и пассажиры страхуются от несчастных случаев на сумму до 800 000 сомов.