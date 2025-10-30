Погода
$ 87.34 - 87.73
€ 101.00 - 101.90

Игорь Голубев: Кыргызстан должен обладать своим морским флотом

328  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На международной выставке KyrgyzNransLogistic 2025 заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков Кыргызстана Игорь Голубев заявил, что несмотря на отсутствие выхода к морю, наша страна должна иметь выход к морю, чтобы развивать логистические направления для развития бизнеса.

"Для участия в морских перевозках Кыргызстан мог бы использовать опыт других стран. Например, Монголия не имеет выхода к морю, при этом у нее крупный флот, множество судов, курсирующих по мировым океанам.

Я надеюсь в будущем Кыргызстан также сможет развивать этот потенциал и иметь свои суда по всему миру. И это направление можно развивать в сотрудничестве с Министерством экономики и коммерции Кыргызстана", - пояснил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452059
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  