Игорь Голубев: Кыргызстан должен обладать своим морским флотом

На международной выставке KyrgyzNransLogistic 2025 заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков Кыргызстана Игорь Голубев заявил, что несмотря на отсутствие выхода к морю, наша страна должна иметь выход к морю, чтобы развивать логистические направления для развития бизнеса.

"Для участия в морских перевозках Кыргызстан мог бы использовать опыт других стран. Например, Монголия не имеет выхода к морю, при этом у нее крупный флот, множество судов, курсирующих по мировым океанам.

Я надеюсь в будущем Кыргызстан также сможет развивать этот потенциал и иметь свои суда по всему миру. И это направление можно развивать в сотрудничестве с Министерством экономики и коммерции Кыргызстана", - пояснил он.