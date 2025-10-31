Погода
На выставке KyrgyzTransLogistic 2025 предложили отменить визы с Китаем

197  0
- Светлана Лаптева
На проходящей в Бишкеке выставке KyrgyzTransLogistic 2025 грузоперевозчики предложили отменить визовый режим с Китаем для более динамичного развития логистических возможностей.

По словам заместителя председателя Ассоциации международных грузоперевозчиков Игоря Голубева, вопрос визовых условий уже не раз поднимался, и важно активизировать работу по отмене виз для транзитных стран.

"Это сделает передвижение водителей более удобным и сократит сроки доставки грузов. Например, Узбекистану удалось достичь в этом направлении определенных успехов, и хотелось бы чтобы и Кыргызстан смог активнее поработать в этом направлении", - сказал он.


URL: https://www.vb.kg/452062
Теги:
виза, Китай, Кыргызстан
