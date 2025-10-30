Виктор Досенко: ни одна страна СНГ не имеет стандартов платных дорог

Президент Международной академии транспорта Виктор Досенко обратил внимание участников пленарной встречи во время логистической выставки KyrgyzTransLogistic в Бишкеке на то, что ни одна из стран СНГ не имеет стандартов платных дорог, а они должны быть разработаны, и требования должны быть выше общепринятых к обычным трассам.

- Подразумевается, что платные дороги априори лучше, более скоростные, безопасные. Но, к сожалению, пока таких стандартов в наших странах нет, а они нужны. У логистических компаний должен быть выбор маршрутов, и они должны понимать, по какой дороге они направляют транспорт. Любой отрезок дороги должен соответствовать нормам и требованиям.

Стандарты к платным дорогам отсутствуют, начиная от проектирования, строительства и до управления и эксплуатации. Технологические циклы связаны с транспортной логистикой. По идее требования к платным дорогам должны быть гораздо выше и они должны быть разработаны на межстрановом пространстве ЕАЭС, СНГ, ШОС, Брикс. У Кыргызстана особое место в логистической карте, есть над чем задуматься, - заявил Виктор Александрович