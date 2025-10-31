Азамат Бекенов: "Строительство рядом со школой №61 тревожит родителей"

В Бишкеке разгорается новая градостроительная история. Один из родителей учащихся школы №61 имени Е. Якира, Азамат Бекенов, обратился к мэру столицы и строительным ведомствам с просьбой остановить возведение многоэтажного дома, который, по его словам, буквально нависнет над школьной площадкой и зданием школы.

"Строительство рядом со школой №61 - вопрос, который нельзя оставлять без внимания. Друзья, хочу поделиться ситуацией, вызывающей серьезную тревогу у родителей учеников. Рядом с территорией школы начались строительные работы. Мы, родители, направили официальное обращение с просьбой проверить законность строительства.

Недавно я получил официальный ответ от муниципальных органов. Согласно документам, участок (кадастровый № 2018/140701) был предоставлен во временное пользование сроком на 5 лет, а не под капитальное строительство. Тип использования - временное пользование, без разрешения на возведение зданий.

Однако, по факту, на месте ведутся работы, характерные для многоэтажного строительства - закладывается фундамент, заливается бетон, тянутся инженерные сети. Если это подтвердится, значит, кто-то использует аренду "во временное пользование" для обхода закона. А это уже прямая угроза - и правовая, и физическая - для учеников школы.

Я обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность предоставления участка, наличие разрешения на капитальное строительство, а также соблюдение санитарных и безопасных норм вокруг школы.

Мы, родители, не против развития города. Но рядом со школами и детскими учреждениями нельзя строить многоэтажные дома без прозрачности и общественного контроля.

Если у кого-то есть опыт, контакты юристов, СМИ или общественных активистов - прошу поддержать и помочь довести этот вопрос до конца. Это не только про одну школу - это про то, как в Бишкеке распоряжаются землей вокруг детских учреждений. Пока родители не начнут задавать вопросы, такие истории будут повторяться".

Пост Азамата Бекенова быстро набрал десятки комментариев и репостов. Многие бишкекчане выразили поддержку родителям, напомнив, что подобные конфликты вокруг школьных территорий и детсадов возникают в столице не впервые. Люди требуют от властей прозрачности в градостроительных решениях и призывают временно приостановить строительство до завершения проверки прокуратуры.