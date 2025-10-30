Определился состав сборной России по футболу на турнир в Кыргызстане

Главный тренер молодежной сборной России по футболу Иван Шабаров объявил расширенный список из 38 футболистов, которые могут принять участие в международном турнире, который пройдет с 12 по 18 ноября в городе Ош (Кыргызстан).

Соперниками россиян станут молодежные сборные Ирана, Кыргызстана и Бахрейна. Все команды будут представлены игроками до 23 лет - в олимпийском формате U-23. Турнир станет частью подготовки к Кубку Азии-2026 среди молодежных сборных, который пройдет в январе следующего года в Саудовской Аравии.

В расширенный состав вошли в том числе Даниил Лукин, Алексей Глебов и Кирилл Рожков, которые уже вызывались в молодежную сборную ранее и имеют шанс попасть в окончательную заявку на турнир. По информации пресс-службы РФС, окончательный список игроков будет утвержден в начале ноября.

Ранее, в октябре, молодежная сборная России провела два товарищеских матча против Белоруссии: уступила в гостях (0:2) и сыграла вничью дома (1:1). Эти встречи стали частью подготовительного цикла команды Шабарова.

Турнир в Кыргызстане станет важным этапом для формирования основной обоймы сборной, которая будет готовиться к участию в крупных международных соревнованиях следующего года.