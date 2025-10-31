Погода
Монголия завоевала медали на Молодёжных Азиатских играх 2025

Монгольские спортсмены успешно выступили на III Молодёжных Азиатских играх 2025 года, которые проходили в Манаме (Бахрейн) с 20 по 28 октября. Турнир объединил самых талантливых юных спортсменов континента в дисциплинах: бокс и смешанные единоборства (MMA), продемонстрировав будущее азиатских единоборств.

Сборную Монголии представляли три перспективных спортсмена - Алтанзул Алтангадас, Аминаа Азжаргал и Олзийтанаран Бат-Эрдэнэ, и все они завоевали медали для своей страны.

В боксе Алтанзул Алтангадас завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 46 кг. Она продемонстрировала отличную технику и уверенность, победив японку Мацури Камемори в четвертьфинале и обеспечив себе место на пьедестале.

Её соотечественница Аминаа Азжаргал также завоевала бронзу в категории до 54 кг, обыграв спортсменку из Таиланда Руджиру Срифонтонг. Обе девушки показали высокий уровень подготовки и боевой характер на протяжении всего турнира.

В смешанных единоборствах Өлзийтанаран Бат-Эрдэнэ стал серебряным призёром в категории до 60 кг. Он уверенно прошёл путь до финала, победив кыргызстанку Гулмайрам Абдыкеримову в четвертьфинале и казахстанку Тельманкызы Хадидж в полуфинале. В финале монгольский спортсмен встретился с иранцем Тиамом Дехпалаваном и занял второе место.

Достижения молодых спортсменов подчеркнули растущий потенциал Монголии в единоборствах. Тренеры и представители федерации отметили дисциплину, целеустремлённость и волю к победе участников, подчеркнув, что их успехи в Бахрейне стали важным шагом вперёд для монгольского бокса и MMA на азиатской арене.


