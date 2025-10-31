Без правил и без страха: кто остановит гонщиков на тротуарах Бишкека?

В последнее время в соцсетях все чаще появляются возмущенные реплики бишкекчан и гостей столицы о странной ситуации, складывающейся на пешеходных зонах. Никто толком не понимает, как себя вести, если навстречу по тротуару летит велосипедист или скутерист. Кто должен уступать - пешеход или тот, кто на колёсах? И по какой части тротуара могут двигаться велосипеды и электроскутеры - ближе к проезжей части или к зданиям?

Похоже, пришло время собирать совместные совещания в мэрии с участием Минтранса, сотрудников ГАИ и, возможно, даже юристов, чтобы прописать четкие правила. Скутеры с улиц мы не уберем - они стали привычным средством передвижения в условиях наших пробок. Но учиться взаимному уважению на дорогах и тротуарах придется всем - и водителям, и пешеходам. Если, конечно, мы хотим уцелеть.

Так, на днях известный пиар-специалист, экс-сотрудник ПРООН Ольга Гребенникова опубликовала на своей странице эмоциональный пост:

"Вчера вечером я чуть не попала под колеса мотороллера, на котором с бешеной скоростью по тротуару летел доставщик еды из Glovo.

Слушайте, уважаемая мэрия города Бишкек, просветите меня, пожалуйста. Может, я чего-то не понимаю.

Во-первых, с каких пор мотоциклам и мотороллерам разрешено передвигаться по узким тротуарам, где нет и не может быть специальной дорожки? Для кого вы тогда публикуете решения мэрии?

Во-вторых, где ваши доблестные сотрудники ГАИ, если двухколесный транспорт в центре города (Уметалиева–Токтогула) переместился с проезжих дорог на пешеходные тротуары? Это ведь их работа, или я что-то пропустила?

Кто-нибудь из ваших многочисленных департаментов и отделов способен контролировать деятельность компаний по доставке еды?

Владельцы фирм по аренде электросамокатов - неприкосновенны, неподсудны и недосягаемы? Сколько еще они должны покалечить людей, чтобы прекратить в Бишкеке эту вакханалию?

Почему ни на одном электросамокате нет опознавательных знаков ни номера, ни названия компании владельца? Они ведь сбивают людей и даже не останавливаются, убегают. Поэтому действуют совершенно безнаказанно и не несут никакой ответственности. Как и владельцы этого бизнеса.

Мы законопослушные граждане. По проезжей части не ходим, дорогу переходим только по зебре и на зеленый свет. Мы уважаем порядок и закон.

Почему мы должны в страхе отпрыгивать каждые пять метров на своей законной территории, тротуаре, чтобы не попасть под колеса очередного гонщика? Почему мы должны бояться выходить на улицу? Почему те, кто отвечает за нашу безопасность, не выполняют свои прямые функции и не уважают нас?

Уважаемый господин Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, может быть, пора уже ГКНБ повнимательнее изучить этот вопрос?".

Судя по откликам в комментариях, подобные случаи в Бишкеке уже перестали быть исключением. Горожане все чаще делятся историями о том, как еле успели увернуться от самоката или мотоцикла. Люди требуют не запретов, а порядка - четких правил и ответственности для всех участников движения.