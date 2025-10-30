Погода
Кыргызстан завоевал две медали на ЧМ по вольной борьбе (U-23)

Молодежная сборная Кыргызстана по вольной борьбе успешно выступила на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет, который прошел с 25 по 29 октября в сербском городе Нови-Сад. В рамках турнира разыгрывалось 10 комплектов медалей в различных весовых категориях.

Сборную Кыргызстана представляли 7 спортсменов, и команда смогла завоевать две медали: серебро и бронзу.

Подробные результаты кыргызстанских борцов:

До 57 кг: Мухаммадрасул Салиев - 9 место

До 61 кг: Омурбек Асан уулу - серебряная медаль

До 65 кг: Билол Шарип уулу - бронзовая медаль

До 70 кг: Адис Рахат уулу - 8 место

До 74 кг: Байтемир Тулебердиев - 13 место

До 86 кг: Мухаммад Абдуллаев - 25 место

До 92 кг: Улукбек Сооромбеков - 14 место.

Представители Федерации борьбы Кыргызстана отметили, что выступление молодежной сборной на мировом первенстве стало важным этапом подготовки спортсменов к взрослым международным соревнованиям и подчеркнули высокий потенциал молодых борцов страны.

Кыргызстанская команда продемонстрировала конкурентоспособность на мировой арене и подтвердила статус страны с сильной школой вольной борьбы среди молодежи.


URL: https://www.vb.kg/452084
Теги:
вольная борьба, молодежь, чемпионат мира, Кыргызстан
