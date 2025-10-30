В Аламудунском районе водитель сбил сотрудника ГУОБДД

29 октября 2025 года примерно в 19:30 в дежурную часть Аламудунского РОВД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Достук Аламудунского района, рядом с магазином "Арзан", трактор врезался в электрический столб.

На вызов выехали сотрудники отделения по обеспечению безопасности дорожного движения Аламудунского РОВД. Во время составления схемы ДТП один из инспекторов регулировал движение, чтобы предотвратить затор. В этот момент автомобиль марки KIA-7, двигавшийся с юга на север, совершил наезд на сотрудника ГУОБДД.

Пострадавший сотрудник доставлен в Чуйскую областную больницу.

Водитель, совершивший наезд, доставлен в милицию.