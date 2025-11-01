Кристал Пэлас разгромил Ливерпуль в 1/8 финала Кубка английской лиги

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги лондонский клуб Кристал Пэлас одержал уверенную победу над Ливерпулем со счётом 3:0. Дубль на свой счет записал Исмаила Сарр (40-я и 45-я минуты), а третий мяч забил Йереми Пино на 87-й минуте.

"Ливерпуль" завершил встречу вдесятером после удаления защитника Амары Налло на 79-й минуте. Для команд это был третий матч между собой в сезоне: ранее "Кристал Пэлас" выиграл Суперкубок Англии (2:2, 3:2 по пенальти) и победил дома в чемпионате (2:1). В прошлом сезоне "Ливерпуль" дошёл до финала Кубка английской лиги, но уступил "Кристал Пэласу" (1:2), в то время как для лондонской команды этот трофей стал первым в истории.

В других матчах игрового дня:

Арсенал дома обыграл "Брайтон" - 2:0 Манчестер Сити на выезде победил "Суонси" - 3:1 Челси в гостях одолел "Вулверхэмптон" - 4:3.

Победа "Кристал Пэлас" закрепила преимущество лондонского клуба в противостояниях с "Ливерпулем" в текущем сезоне и стала очередным ударом по амбициям мерсисайдской команды на Кубок английской лиги.