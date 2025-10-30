Погода
Фонд развития предпринимательства увеличил сумму кредитов на покупку скота

342  0
- Карыпбай кызы Толгонай
Фонд развития предпринимательства при Министерстве финансов увеличил лимит кредитов, выдаваемых на приобретение скота, сообщает пресс-служба ФРП.

"Если ранее максимальная сумма кредита на покупку скота составляла до 2 миллионов сомов, то теперь она увеличена до 3 миллионов сомов.

Кроме того, на приобретение племенного скота предприниматели могут получить кредит до 5 миллионов сомов.

Процентная ставка по агрокредиту составляет 16% годовых, срок кредитования - до 60 месяцев.

Кредиты предоставляются предпринимателям, занятым в сфере животноводства.

При этом граждане, занимающиеся разведением скота, но не имеющие статуса индивидуального предпринимателя или патента, также могут получить финансирование - до 500 тысяч сомов - на покупку скота при наличии ветеринарной справки о наличии поголовья.

Отметим, в рамках данного кредитного продукта возможно получение средств на растениводство, птицеводство, садоводство и прочее.

Фонд развития предпринимательства при Министерстве финансов предоставляет льготные кредиты для поддержки предпринимателей.

За дополнительной информацией можно обратиться в колл-центр Фонда по номеру: 0559 956 799".


Теги:
кредит, Кыргызстан, животные
