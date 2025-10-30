Погода
В Бишкеке стартовали Дни культуры России ярким гала-концертом

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке торжественно стартовали Дни культуры Российской Федерации, собравшие на одной сцене ярких представителей российской музыки, танца и инструментального искусства. Одним из центральных событий стал гала-концерт ведущих артистов российской эстрады в сопровождении оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под руководством народного артиста России Сергея Жилина.

Мероприятие вызвало большой интерес у жителей столицы. Зал был полон задолго до начала концерта, а публика от студентов до почётных гостей встречала артистов продолжительными аплодисментами.

На сцене выступили Пелагея, Сергей Волчков, Вадим Эйленкриг, Анастасия Тюрина, Александра Воробьёва, Софья Онопченко, Николай Землянских, а также артисты русского балета "Возрождение". Каждый номер становился отдельной историей - яркой, эмоциональной и по-своему трогательной.

Певица Пелагея, известная своим неповторимым голосом и любовью к народным мотивам, призналась, что впервые приехала в Кыргызстан. "Я поражена добротой и теплом людей, которые сегодня пришли на концерт. Ваша энергия вдохновляет", - сказала она со сцены. Её исполнение русских песен в сопровождении оркестра вызвало искренние овации.

Выдающийся российский трубач Вадим Эйленкриг представил попурри из произведений Эдуарда Артемьева, автора знаменитых саундтреков к фильмам Андрея Тарковского. Его игра отличалась невероятной эмоциональностью и виртуозностью музыка Артемьева в джазовой интерпретации зазвучала по-новому, глубоко и вдохновляюще.

Юная балалаечница Анастасия Тюрина стала настоящим открытием для кыргызстанской публики. Её уверенная, яркая и искренняя игра на традиционном русском инструменте покорила зрителей.

Сергей Волчков, Александра Воробьёва и Софья Онопченко подарили публике сильные и эмоциональные вокальные номера. Сергей Волчков тронул сердца зрителей классическим исполнением лирических песен, Александра Воробьёва очаровала своей сценической харизмой и нежным тембром, а Софья Онопченко покорила публику искренностью и теплотой исполнения.

Яркое впечатление оставил и Николай Землянских, чьё выступление отличалось мощным вокалом и эмоциональной выразительностью. Его исполнение стало одним из самых душевных моментов вечера.

Особым украшением концерта стал русский балет "Возрождение". Танцовщики продемонстрировали высокий уровень мастерства, представив изысканные хореографические постановки, объединившие элементы классического и современного танца. Их плавные движения, пластика и синхронность создали на сцене живую поэзию движения.

Маэстро Сергей Жилин и его оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" стали настоящим сердцем концерта. Под его управлением оркестр звучал ярко, динамично и эмоционально, объединяя классику, джаз и эстраду в единый музыкальный поток. Зал не раз подхватывал ритм аплодисментами - атмосфера была по-настоящему праздничной.

Публика аплодировала долго и с теплом, а артисты не скрывали благодарности за искренний приём. Концерт завершился общим выходом всех участников и финальным аккордом оркестра, после которого зал ещё долго не отпускал артистов со сцены.


концерт, Россия, Бишкек, культура, Кыргызстан
