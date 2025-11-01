Форвард сборной Англии Харри Кейн оформил дубль за Баварию в матче Кубка Германии против Кельна. Мюнхенский клуб одержал победу благодаря голам Кейна на 38-й и 64-й минутах встречи.

Эти голы стали для Кейна 24-м и 25-м в текущем сезоне. На счету англичанина уже 22 мяча за "Баварию" и 3 гола за сборную Англии, что подтверждает его статус одного из самых результативных форвардов Европы.

29-летний нападающий продолжает демонстрировать стабильность на клубном и международном уровне. В текущем сезоне он провёл 17 матчей за "Баварию" и сборную Англии, забивая в среднем более 1,4 гола за матч.

Матч против "Кельна" стал важным для "Баварии" в рамках Кубка Германии, и дубль Кейна ещё раз подчеркнул его роль ключевого игрока мюнхенской команды. Тренер клуба отметил точность и эффективность действий английского нападающего, отметив его вклафуд в уверенную победу команды.

Сейчас "Бавария" готовится к следующим матчам чемпионата Германии и Лиги чемпионов, рассчитывая на результативность и стабильность Харри Кейна в предстоящих играх.