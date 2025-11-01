Погода
$ 87.30 - 87.74
€ 100.62 - 101.62

Харри Кейн забил дубль за Баварию в матче Кубка Германии против Кельна

225  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Форвард сборной Англии Харри Кейн оформил дубль за Баварию в матче Кубка Германии против Кельна. Мюнхенский клуб одержал победу благодаря голам Кейна на 38-й и 64-й минутах встречи.

Эти голы стали для Кейна 24-м и 25-м в текущем сезоне. На счету англичанина уже 22 мяча за "Баварию" и 3 гола за сборную Англии, что подтверждает его статус одного из самых результативных форвардов Европы.

29-летний нападающий продолжает демонстрировать стабильность на клубном и международном уровне. В текущем сезоне он провёл 17 матчей за "Баварию" и сборную Англии, забивая в среднем более 1,4 гола за матч.

Матч против "Кельна" стал важным для "Баварии" в рамках Кубка Германии, и дубль Кейна ещё раз подчеркнул его роль ключевого игрока мюнхенской команды. Тренер клуба отметил точность и эффективность действий английского нападающего, отметив его вклафуд в уверенную победу команды.

Сейчас "Бавария" готовится к следующим матчам чемпионата Германии и Лиги чемпионов, рассчитывая на результативность и стабильность Харри Кейна в предстоящих играх.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452090
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  