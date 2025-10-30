Погода
$ 87.34 - 87.73
€ 101.00 - 101.90

Сборная Кыргызстана по футзалу (U-17) завершила юношескую Азиаду без побед

215  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана по футзалу в возрастной категории U-17 завершила участие на юношеских Азиатских играх в Бахрейне, не одержав ни одной победы. Турнир собрал сильнейшие юношеские команды Азии, предоставив молодым спортсменам ценный опыт международных соревнований.

Под руководством тренера Эркина Джунушалиева кыргызстанская команда заняла последнее место в группе В, проиграв все три матча.

Подробные результаты матчей сборной Кыргызстана:

Против Ирана - 1:5

Против Таиланда - 4:5

Против Саудовской Аравии - 1:3

Хотя команда не смогла набрать очки, тренер отметил, что участие в турнире позволило игрокам оценить свой уровень на международной арене, получить опыт игры с сильными соперниками и выявить направления для дальнейшего развития.

Сборная Кыргызстана теперь сосредоточится на подготовке к будущим турнирам и отборочным соревнованиям, чтобы улучшить результаты на международной сцене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452091
Теги:
футзал, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  