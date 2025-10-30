Сборная Кыргызстана по футзалу (U-17) завершила юношескую Азиаду без побед

Сборная Кыргызстана по футзалу в возрастной категории U-17 завершила участие на юношеских Азиатских играх в Бахрейне, не одержав ни одной победы. Турнир собрал сильнейшие юношеские команды Азии, предоставив молодым спортсменам ценный опыт международных соревнований.

Под руководством тренера Эркина Джунушалиева кыргызстанская команда заняла последнее место в группе В, проиграв все три матча.

Подробные результаты матчей сборной Кыргызстана:

Против Ирана - 1:5

Против Таиланда - 4:5

Против Саудовской Аравии - 1:3

Хотя команда не смогла набрать очки, тренер отметил, что участие в турнире позволило игрокам оценить свой уровень на международной арене, получить опыт игры с сильными соперниками и выявить направления для дальнейшего развития.

Сборная Кыргызстана теперь сосредоточится на подготовке к будущим турнирам и отборочным соревнованиям, чтобы улучшить результаты на международной сцене.