ММФ БРИКС: платформа для городов нового мира - от Казани до Бишкека

В условиях стремительной урбанизации, технологических вызовов и переформатирования глобальных связей все большую роль в международной повестке играют не только государства, но и города. Именно на муниципальном уровне сегодня рождаются решения, которые определяют качество жизни миллионов людей - от систем водоснабжения и транспорта до цифровых сервисов и "зеленой" энергетики. В этом контексте Международный Муниципальный Форум БРИКС (ММФ БРИКС) превратился в одну из самых значимых площадок для практического сотрудничества между городами стран БРИКС+ и дружественных государств, включая Центральную Азию.

Форум изначально задумывался как коммуникационно-деловая платформа, объединяющая региональные и муниципальные власти, бизнес и экспертов для обмена передовыми практиками и технологиями, направленными на обеспечение устойчивой жизнедеятельности городов. Сегодня его география охватывает более 70 стран и 2 000 городов и регионов, а в 2024 году в работе Форума приняли участие около 6 000 делегатов из 101 государства - от Бразилии и ЮАР до Вьетнама, Ирана и Кыргызстана.

Программа ММФ БРИКС 2025 года включает 15 направлений, охватывающих практически все ключевые аспекты развития территорий и общества. Среди обсуждаемых тем: экология и инновации, высокотехнологичное "чистое" производство, цифровизация и ИИ, здравоохранение и социальная сфера, девелопмент, градостроительство и инфраструктура, молодежная политика, образование, культура, туризм, спорт, безбарьерная среда. Также будут представлены направления межпарламентского сотрудничества, инвестиционная и муниципальная дипломатия, платформа взаимного развития: миссии и проекты.

Обширный пласт работы займет Молодежный Хаб. Молодежные лидеры, предприниматели и ученые стран БРИКС+ обсудят лучшие практики в сфере молодежной политики, эффективные форматы поддержки инициатив и возможности международного сотрудничества - от стажировок до акселераторов.

Для стран Центральной Азии, и в первую очередь для Кыргызстана, участие в ММФ БРИКС приобретает особое значение. Бишкек, Ош и другие города республики сталкиваются с типичными для развивающихся урбанизированных территорий вызовами: рост населения, дефицит современной инфраструктуры, необходимость модернизации ЖКХ и транспортных систем, а также адаптация к климатическим рискам. При этом Кыргызстан, будучи активным участником евразийской интеграции и обладая статусом партнера по диалогу БРИКС, получает уникальный доступ к проверенным решениям без западных условий и санкционных ограничений.

Уже сегодня кыргызские муниципалитеты проявляют интерес к российскому опыту цифровизации городского управления, энергоэффективности и развитию малого бизнеса в городской среде. В рамках Форума обсуждаются возможности адаптации таких решений, как единая транспортная карта, системы умного освещения или платформы для электронного взаимодействия с жителями - все это может быть масштабировано с учетом местных реалий и бюджетных возможностей.

Поддержка Форума со стороны ключевых российских институтов - МИД России, Администрации Президента, Совета Федерации, ВАРМСУ, правительств Москвы и Санкт-Петербурга, Московской городской Думы, ТПП и РСПП - обеспечивает не только политическую устойчивость, но и практическую реализуемость инициатив. Это особенно важно для стран, где институты местного самоуправления находятся в стадии становления.

С 2020 года ММФ БРИКС включен в официальный план мероприятий стран, председательствующих в БРИКС, что подчеркивает его институциональную зрелость. Его роль как механизма продвижения устойчивого развития городов и укрепления связей между побратимскими муниципалитетами закреплена в Пекинской декларации XIV Саммита БРИКС (2022) и Казанской декларации XVI Саммита (2024). Эти документы прямо связывают деятельность Форума с достижением Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, делая его частью глобальной повестки - но на условиях стран глобального большинства.

Особое признание инициативе принесло Благодарственное письмо Президента Российской Федерации Владимира Путина, направленное в октябре 2024 года председателю ВАРМСУ Л.В. Тягачеву. В нем глава государства отметил вклад Форума в развитие городов дружественных стран и укрепление международного сотрудничества. Для Кыргызстана это сигнал: участие в таких форматах открывает не только доступ к технологиям, но и возможности для укрепления двусторонних связей с российскими регионами на равноправной и взаимовыгодной основе.

Таким образом, ММФ БРИКС - это не просто дискуссионная площадка, а практическая экосистема городской дипломатии нового типа, где Бишкек может учиться у Казани, а Ош - сотрудничать с Дели или Йоханнесбургом. В эпоху многополярности будущее городов строится не в Брюсселе, а в тех пространствах, где ценится суверенитет, прагматизм и реальный вклад в качество жизни людей.