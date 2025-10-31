Как Китай и Россия объединяют усилия для завоевания Арктики

Арктика стала новым театром стратегического противостояния альянса России и Китая с Западом, пишет Telegraph. Пока Москва испытывает в регионе революционные виды вооружений, а Пекин отправляет туда первые контейнеровозы, США и Европе остается лишь наблюдать за тем, как меняются правила игры на Крайнем Севере.

В связи с более удобными морскими путями, неразработанными пока ресурсами и сменой союзников арктический регион может стать следующим крупным стратегическим плацдармом.

Это была напряженная неделя в отношении Арктики

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил на прошлой неделе, что Россия и Китай совместно пытаются "изменить правила доступа и влияния [в Арктике] в свою пользу, бросая вызов открытости, справедливости и правовым нормам".

Затем российский военачальник Валерий Герасимов проинформировал Владимира Путина об успешных испытаниях крылатой ракеты с атомной силовой установкой над территорией арктического острова Новая Земля, где Советский Союз проводил испытания водородных бомб.

Помимо этого, контейнеровоз Istanbul Bridge длиной 294 метров, который принадлежит китайской компании, стал первым крупным контейнерным судном, прошедшим северный морской путь из Китая в Европу через российскую Арктику.

По сообщениям некоторых китайских СМИ, это стало прорывом в мировой торговле. Судно прошло путь от Нинбо до Феликстоу за 21 день, тогда как обычный маршрут через Суэцкий канал занимает около 40 дней, а через мыс Доброй Надежды - 50 дней.

Конкуренция между российско-китайским альянсом и Западом, которые конкурируют между собой, является глобальной проблемой. Но нигде эта конкуренция не развивается так стремительно, как в высокоширотной арктической зоне.

Отчасти это связано с изменениями в окружающей среде: ледяные шапки тают быстрее, чем многие прогнозировали, и борьба за торговые пути и ресурсы происходит с головокружительной скоростью.

Все это происходит именно тогда, когда Россия более активно сотрудничает с Китаем из-за своей изоляции в связи с конфликтом на Украине.

"Раньше мы говорили об открытии Арктики в течение следующих двух десятилетий. Мы не предполагали, что это произойдет так быстро, - говорит доктор Элизабет Бьюкенен из Австралийского института стратегической политики. - Удивительно, с какой скоростью это происходит. Отношения между Россией и Китаем в Арктике явно развиваются очень быстро. Я полагала, что это будет скорее партнерство ради удобства, зная о политических опасениях с обеих сторон, но очевидно, эти опасения были отброшены".

Следует отметить, что Россия имеет самые большие законные территориальные интересы в Арктике.

Географическое положение страны подразумевает, что любое российское правительство, в том числе под руководством Владимира Путина, будет преследовать серьезные экономические и военные интересы на Крайнем Севере.

Таким образом, для семи других государств, имеющих территории в Арктике - Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США - присутствие России является неудобным фактом, с которым надо смириться.

Угроза ядерных ударов через полюс, военный арсенал для ответного удара на Кольском полуострове и береговой ракетный комплекс "Бастион" российского Арктического флота, направленной на недопущение НАТО в Баренцево море и обеспечение доступа российских подлодок в Атлантический океан, - все это привычные стратегические вызовы для НАТО.

Тем не менее профессор Университета Лафборо и специалист по военным исследованиям и арктической стратегии Кэролайн Кеннеди-Пайп считает, что тот факт, что контейнеровоз Istanbul Bridge совершил рейс по северному морскому пути, угрожает серьезно изменить ситуацию.

По словам Кеннеди-Пайп, "это бросает вызов представлению о том, что Арктика принадлежит преимущественно странам "арктической восьмерки", включая Россию, и открывает новые пути и доступ к нефтяным ресурсам и редкоземельным минералам на всей территории Арктики для ряда неарктических государств, включая Китай. Мы видели, как китайцы создали более благоприятные условия для судоходства, и давно подозревали их в скупке активов и ресурсов, будь то в Гренландии, Исландии или европейской Арктике. Все это свидетельствует о растущей решимости Китая".

На Ассамблее Северного полярного круга, прошедшей в начале этого месяца в столице Исландии Рейкьявике, многочисленная китайская делегация четко выразила позицию своего правительства, согласно которой Арктика должна быть "всеобщим достоянием", доступным для использования и исследования, и что Китай намерен активно продвигать эту концепцию.

Китай уже объявил себя "приарктическим государством" (видимо, этот термин был придуман специально для этой цели) и с небывалой скоростью приступил к строительству ледоколов и исследовательских судов. Но Китай не единственная страна, которая стремится проникнуть за Северный полярный круг.

"За последние две недели наши сотрудники Австралийского института стратегической политики заметили, что довольно много азиатских государств начали обращать внимание на север в сторону Арктики, чтобы последовать примеру Китая в использовании полярного пути для торговли между Азией и Европой", - говорит Элизабет Бьюкенен.

В частности, Индия и Южная Корея уже обратили внимание на северные торговые пути. В марте Турция сделала первый шаг к закреплению своих позиций в Арктике, присоединившись к Шпицбергенскому договору, который регулирует вопросы, связанные с замерзшим архипелагом, принадлежащим Норвегии.

Каковы цели?

В первую очередь речь идет о престиже. Как и космические путешествия, полярные исследования всегда были овеяны ореолом славы.

В истории Великобритании были исследователи Скотт и Шеклтон, у норвежцев - Амундсен, у американцев - Роберт Пири. До начала космической гонки Советский Союз уделял особое внимание добыче полезных ископаемых в Арктике. О смелости и героизме советских ученых и исследователей в России ходят легенды.

Безусловно, Китай заинтересован в том, чтобы получить свою долю северной славы в союзе с наукой, а "с помощью науки любая страна может стать участником освоения Арктики", как отмечает Кэролайн Кеннеди-Пайп.

27 октября новый китайский научно-исследовательский ледокол "Тань Суо Сан Хао" торжественно вернулся с летней экспедиции, в ходе которой проводились глубоководные исследования дна Арктического моря. Пекин уже создал пять научно-исследовательских станций в Антарктиде и еще одну - станцию "Желтая река" на Шпицбергене. Ожидается, что к концу года будет завершено строительство и спущен на воду первый атомный ледокол.

С экономической точки зрения путь в Арктику сулит экономию за счет более дешевой и быстрой альтернативы южной торговой артерии между Азией и Европой, настоящее "Эльдорадо" нетронутых месторождений полезных ископаемых, которые станут доступнее в результате таяния льдов, и огромные рыбные запасы.

Поэтому неудивительно, что другие страны проявляют к Арктике интерес.

Россия и Китай на данный момент и в обозримом будущем являются стратегическими союзниками в крестовом походе против глобальной гегемонии США. Однако вопрос о гегемонии России на Севере, которую отстаивает Путин, - это совсем другое дело.

По словам Элизабет Бьюкенен, "на основании различных интервью и некоторых исследований, которые я провела за последний месяц, я сделала вывод, что между Россией и Китаем существуют разногласия по поводу того, как именно они будут сотрудничать - или не сотрудничать - в Арктике".

Российское влияние в регионе очевидно. Северный морской путь нельзя использовать для судоходства без разрешения России. Необходимо сопровождение российского ледокола и плата России за права на навигацию. В случае опасной ситуации остается рассчитывать на российские поисково-спасательные команды.

Китайская исследовательская станция "Желтая река" на Шпицбергене, в европейской части Арктики, по-видимому, вызывает особую напряженность в отношениях между Москвой и Пекином. НАТО также выразила беспокойство по поводу этой станции.

В прошлом году власти Норвегии выразили тревогу, когда китайский круизный лайнер высадил на Шпицбергене группу туристов, в том числе пожилую женщину в форме Народно-освободительной армии. Возникло подозрение, не является ли это способом проверить действие запрета на военную деятельность в этом районе.

Четких доказательств пока нет. Однако, по словам Элизабет Бьюкенен, нарушение принятых норм в Арктике лишь повторяет "поведение Китая в Антарктике", что вызывает беспокойство.

Арктика - первый в мире ледокол, дошедший до Северного полюса, преодолев льды в свободном плавании.

"Могу сказать, что, наблюдая за поведением Китая в Антарктике, на месте стран, имеющих интересы в Арктике, я была бы крайне обеспокоена", - отмечает Бьюкенен.

Например, в отношении пяти китайских исследовательских станций на южном континенте семь стран, претендующих на территории Антарктиды, имеют к ним две главные претензии. Первая связана с опасениями по поводу нарушения договора, запрещающего милитаризацию континента, хотя не только Китай использует военные суда для доставки ученых в этот отдаленный регион.

Другая претензия касается возможного двойного назначения "научных" наземных станций, которые явно обладают возможностями сбора разведывательной информации.

Бьюкенен и Кеннеди-Пайп отмечают, что на сам деле Китай стремится к доминированию на обоих полюсах.

Достичь этого будет сложно, хотя бы из-за крайне суровых условий окружающей среды.

Например, в 2010-х годах Россия запустила программу по возрождению своей военной инфраструктуры в Арктике. Войска были отправлены на север для восстановления и нового использования заброшенных советских баз на полярных архипелагах Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Айновские острова и Остров Врангеля.

Была сформирована новая Арктическая бригада для ведения боевых действий в условиях крайнего холода. В ходе учений десантники высадились и "захватили" аэродром с одной взлетно-посадочной полосой и сборным ангаром на острове Средний, который представляет собой бесплодный участок тундры в ледяной северной части Сибири.

Однако базы очень небольшие, а проект оказался дорогостоящим и был приостановлен из-за начала конфликта на Украине.

Кэролайн Кеннеди-Пайп регулярно посещает Шпицберген и утверждает, что столица архипелага Лонгйир активно развивается в последние годы. Круизные лайнеры приходят сюда довольно часто (несмотря на то, что представляют дополнительную угрозу для окружающей среды). Все больше стран отправляют ученых на Шпицберген.

Однако это место по-прежнему остается одним из самых отдаленных и неблагоприятных для жизни. На Шпицбергене запрещены роды и похороны, поскольку медицинская инфраструктура не очень развита. Есть только один источник водоснабжения. Пару лет назад норвежское правительство было вынуждено рассмотреть вопрос об эвакуации населения из-за продовольственного кризиса.

Из-за этого архипелаг является уязвимым для атак или диверсий. Однако, возможно, его положение является спасением, ведь кто захочет вести боевые действия в таких условиях? Как говорится, первое, о чем должна подумать армия, решившая воевать в Арктике, - это как спастись самой.

Тем не менее возможные стратегические выгоды настолько велики, что гонка за контроль над полюсами будет только набирать обороты.

Источник: inosmi.ru