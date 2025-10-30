Валентина Шевченко готовится к бою с Вейли Чжан на UFC 322

Валентина Шевченко активно готовится к титульному поединку против Вейли Чжан, который состоится 16 ноября на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 322.
В со-главном событии вечера Шевченко встретится с Чжан в бою за титул чемпионки в минимальной (strawweight) весовой категории. Это противостояние обещает стать одним из самых значимых в истории женского ММА: обе спортсменки являются признанными легендами и многократными чемпионками. Валентина недавно поделилась в соцсетях кадрами своей подготовки - интенсивные спарринги, работа в партере и физическая нагрузка показывают её серьёзный настрой вернуть чемпионский пояс.
Главным событием турнира станет бой Ислама Махачева против Джека Делла Маддалены за титул чемпиона в полусреднем весе.
В карде турнира также заявлены следующие поединки:
Леон Эдвардс (22-5) – Карлос Пратес (22-7)
Шон Брэди (18-1) – Майкл Моралес (18-0)
Бо Никал (7-1) – Родольфо Виейра (11-3)
Бенил Дариуш (23-6-1) – Бенуа Сен-Дени (15-3, 1 NC)
Роман Копылов (14-4) – Грегори Родригес (17-6)
Байсангур Сусуркаев (10-0) – Эрик Магонико (10-3-1)
Расписание трансляции (время Бишкек):
Ранние прелимы - 05:00
Прелимы - 07:00
Основной кард - 09:00
Фанаты по всему миру с нетерпением ждут дуэль Шевченко и Чжан, которая может войти в историю на легендарной арене мирового спорта.