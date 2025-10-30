Погода
Валентина Шевченко готовится к бою с Вейли Чжан на UFC 322

- Самуэль Деди Ирие
Валентина Шевченко активно готовится к титульному поединку против Вейли Чжан, который состоится 16 ноября на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 322.

В со-главном событии вечера Шевченко встретится с Чжан в бою за титул чемпионки в минимальной (strawweight) весовой категории. Это противостояние обещает стать одним из самых значимых в истории женского ММА: обе спортсменки являются признанными легендами и многократными чемпионками. Валентина недавно поделилась в соцсетях кадрами своей подготовки - интенсивные спарринги, работа в партере и физическая нагрузка показывают её серьёзный настрой вернуть чемпионский пояс.

Главным событием турнира станет бой Ислама Махачева против Джека Делла Маддалены за титул чемпиона в полусреднем весе.

В карде турнира также заявлены следующие поединки:

Леон Эдвардс (22-5) – Карлос Пратес (22-7)

Шон Брэди (18-1) – Майкл Моралес (18-0)

Бо Никал (7-1) – Родольфо Виейра (11-3)

Бенил Дариуш (23-6-1) – Бенуа Сен-Дени (15-3, 1 NC)

Роман Копылов (14-4) – Грегори Родригес (17-6)

Байсангур Сусуркаев (10-0) – Эрик Магонико (10-3-1)

Расписание трансляции (время Бишкек):

Ранние прелимы - 05:00

Прелимы - 07:00

Основной кард - 09:00

Фанаты по всему миру с нетерпением ждут дуэль Шевченко и Чжан, которая может войти в историю на легендарной арене мирового спорта.


