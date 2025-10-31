Урмат Акулуев: "Главное - создать условия для людей"

Под руководством Министерства юстиции КР в регионах нашей страны активно реализуются реформы, направленные на цифровизацию, повышение качества обслуживания граждан и создание комфортных условий для сотрудников. О том, как эти преобразования реализуются на местах, наш корреспондент поговорил с начальником Чуй-Бишкекского управления юстиции Урматом Акулуевым.

- Урмат Шабынович, расскажите, чем сегодня живет Чуй-Бишкекское управление юстиции.

- Начну с того, что Министерство юстиции КР в последние годы взяло четкий курс на повышение качества обслуживания граждан и прозрачность всех процессов. Мы, как территориальное подразделение, полностью работаем в этом направлении. Все, чего мы добились, результат системной политики Министерства и поддержки со стороны руководства.

В первую очередь речь идет о соблюдении сроков. Раньше документы могли задерживаться, то специалистов не хватало, то сбои в процессе. Сейчас таких проблем нет. Если по закону регистрация коммерческой организации должна занять три рабочих дня, то значит, она занимает именно три. Для некоммерческих - пять. Контроль очень строгий, и я лично слежу, чтобы ни один документ не лежал без движения. Это один из показателей дисциплины, которую прививает нам Министерство.

- Каких результатов удалось достичь управлению за последние месяцы?

- В качестве примера возьмем последние три месяца. За этот период нашими сотрудниками было проконсультировано более четырех тысяч кыргызстанцев. Только по срочной регистрации юридических лиц мы зарегистрировали 1518 организаций, как коммерческих, так и некоммерческих. Кроме того, проведена срочная перерегистрация 968 юридических лиц и ликвидация 217 юрлиц. Если говорить о несрочных процедурах, регистрации, перерегистрации и ликвидации, их общее количество составило 2697.

Таким образом, Чуй-Бишкекское управление юстиции за три месяца зарегистрировало, перерегистрировало и ликвидировало в общей сложности 5503 юридических лица.

За тот же период поступило около 5000 входящих документов: уведомлений, писем, запросов и других видов корреспонденции.

Если говорить о государственных нотариальных конторах, то за 2024 год нотариусами города Бишкека и Чуйской области было совершено 118 289 нотариальных действий на общую сумму 30 395 904 сома. Дело в том, что если раньше отчеты сдавали нам, то с 2025 года эти отчеты уже поступают через электронную систему "Электронный нотариат-2". Это, кстати, в продолжение к теме о цифровизации, которая делает нашу работу прозрачнее и удобнее как для специалистов, так и для граждан.

- А как с условиями труда у сотрудников?

- Это тоже часть большой реформы, начатой Министерством. Раньше, честно говоря, здание было в плачевном состоянии: старые стены, мебель, зимой холодно, летом душно. Благодаря поддержке Министерства юстиции и частично за счет собственных средств мы сделали капитальный ремонт, установили кондиционеры, заменили мебель. Теперь люди, приходя к нам, говорят: "Вот это да! Как будто не в госучреждение попали". И это действительно так, потому что руководство Минюста поставило задачу создать современные условия не только для граждан, но и для самих сотрудников. Когда человек работает в нормальной обстановке, он и отдачу дает больше.

По той же программе мы отремонтировали нотариальные конторы в Панфиловском и Ысык-Атинском районах, сейчас ремонт идет в Токмоке. Все это часть комплексного подхода Министерства юстиции к улучшению условий труда.

- Вы упомянули нотариусов. Расскажите подробнее.

- Это интересное направление. Нами был запущен пилотный проект по переходу государственных нотариусов в так называемые соцнотариусы, то есть это частные нотариусы с социальными функциями. Мы получили поручение реализовать проект у себя и видим реальные результаты. Часть нотариусов осталась на своих местах, но теперь они работают в новом формате: мы предоставили им помещения и технику, аренду они не платят - только коммунальные услуги. При этом стоимость их услуг ниже, чем у частных нотариусов, а значит, граждане получают выбор. Очереди исчезли, атмосфера спокойная. Это удачный пример, когда инициатива Министерства сработала на практике.

- Я так понимаю, что вы активно внедряете цифровые решения.

- Да, и это приоритет, обозначенный самим Министерством. Например, у нас появилась электронная очередь, когда человек получает талон и спокойно ждет. Раньше это были живые очереди, с конфликтами и спорами.

Кроме того, мы внедрили информационный кабинет. Теперь, чтобы узнать, на какой стадии находится документ, не нужно обходить несколько кабинетов. Все можно узнать в одном окне. Это экономит время граждан и снижает коррупционные риски. Ведь когда меньше личных контактов, то меньше поводов для злоупотреблений.

По собственной инициативе мы организовали дежурство специалистов по регистрации юрлиц. Раньше документы часто возвращались из-за ошибок, теперь все проверяется на месте. Благодаря этому число отказов снизилось почти на 95 процентов. Люди довольны, так как теперь им не нужно приезжать дважды.

Также мы открыли специальный WhatsApp-номер для обратной связи. Если документ отклонен, человек сразу получает сообщение, куда и когда подойти.

Кроме того, по поручению Министерства внедрена онлайн-регистрация юридических лиц через Единый юридический реестр. Все можно сделать из дома, достаточно интернета и ЭЦП. На сегодняшний день можно и онлайн, офлайн подать документы на регистрацию, перерегистрацию или ликвидацию юридических лиц. Сейчас мы тестируем онлайн-перерегистрацию и ликвидацию юридических лиц, но уже в самое ближайшее время планируем полностью перейти на электронный формат. Это и есть курс на цифровизацию, заданный руководством Минюста.

Еще одно важное направление - оцифровка архивов. Министерство уделяет этому особое внимание, и мы активно подключились. За счет донорских средств и собственными силами Чуй-Бишкекского управления юстиции уже половина архива по городу Бишкек внесена в систему АИС-архив. Наши сотрудники работали даже по выходным, чтобы ускорить процесс. Теперь все хранится в электронном виде, доступно буквально в пару кликов. Кроме того, внедрена экстерриториальность, то есть теперь юридическое лицо можно зарегистрировать в любой области, находясь в Бишкеке. Это реальная экономия времени и денег граждан.

- Проводите ли вы разъяснительные работы среди населения?

- Конечно, мы придаем большое значение правовому просвещению населения. Ведь очень важно, чтобы люди не только знали о своих правах, но и умели ими пользоваться. На постоянной основе наши сотрудники проводят встречи с населением, отвечают на вопросы, консультируют на месте. Темы самые разные: от регистрации документов и нотариальных действий до цифровых услуг юстиции. Особое внимание уделяем как раз таки разъяснению нововведений, связанных с цифровизацией. Людям важно понимать, как пользоваться новыми электронными сервисами, например, как получить справку онлайн или подать заявление без необходимости стоять в очереди.

Поэтому во время встреч мы не просто рассказываем о нормах закона, но и показываем на практике, как это работает. Кроме того, мы периодически выступаем в различных СМИ, в том числе на телевидении и в социальных сетях. Мы стараемся быть ближе к людям, говорить о праве простым языком, чтобы каждый гражданин мог чувствовать себя юридически защищенным.

- Вы часто говорите о команде. Что для вас команда?

- Без людей никакая система не заработает. Я сам начинал с простого специалиста и знаю, как важна возможность карьерного роста. Министерство юстиции сейчас как раз делает упор на развитие кадрового потенциала. У нас уже 12 сотрудников выросли от инженеров-архивариусов до специалистов. Это мотивирует. Люди видят, что их труд замечают, что можно вырасти, не уходя в другие структуры. В коллективе сложилась хорошая, дружная атмосфера. Работают с отдачей, иногда до позднего вечера, и никто не жалуется, потому что есть понимание, что мы все движемся в одном направлении.

Наша цель проста: порядок, цифровизация и уважительное отношение к гражданам. Когда человек видит, что его вопрос решают вовремя, а сотрудник работает в нормальных условиях, значит, система, созданная Министерством, функционирует правильно. Мы стараемся соответствовать этому эталону.