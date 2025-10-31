Погода
$ 87.24 - 87.70
€ 101.00 - 101.90

Урмат Акулуев: "Главное - создать условия для людей"

206  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Под руководством Министерства юстиции КР в регионах нашей страны активно реализуются реформы, направленные на цифровизацию, повышение качества обслуживания граждан и создание комфортных условий для сотрудников. О том, как эти преобразования реализуются на местах, наш корреспондент поговорил с начальником Чуй-Бишкекского управления юстиции Урматом Акулуевым.

- Урмат Шабынович, расскажите, чем сегодня живет Чуй-Бишкекское управление юстиции.

- Начну с того, что Министерство юстиции КР в последние годы взяло четкий курс на повышение качества обслуживания граждан и прозрачность всех процессов. Мы, как территориальное подразделение, полностью работаем в этом направлении. Все, чего мы добились, результат системной политики Министерства и поддержки со стороны руководства.

В первую очередь речь идет о соблюдении сроков. Раньше документы могли задерживаться, то специалистов не хватало, то сбои в процессе. Сейчас таких проблем нет. Если по закону регистрация коммерческой организации должна занять три рабочих дня, то значит, она занимает именно три. Для некоммерческих - пять. Контроль очень строгий, и я лично слежу, чтобы ни один документ не лежал без движения. Это один из показателей дисциплины, которую прививает нам Министерство.

- Каких результатов удалось достичь управлению за последние месяцы?

- В качестве примера возьмем последние три месяца. За этот период нашими сотрудниками было проконсультировано более четырех тысяч кыргызстанцев. Только по срочной регистрации юридических лиц мы зарегистрировали 1518 организаций, как коммерческих, так и некоммерческих. Кроме того, проведена срочная перерегистрация 968 юридических лиц и ликвидация 217 юрлиц. Если говорить о несрочных процедурах, регистрации, перерегистрации и ликвидации, их общее количество составило 2697.

Таким образом, Чуй-Бишкекское управление юстиции за три месяца зарегистрировало, перерегистрировало и ликвидировало в общей сложности 5503 юридических лица.

За тот же период поступило около 5000 входящих документов: уведомлений, писем, запросов и других видов корреспонденции.

Если говорить о государственных нотариальных конторах, то за 2024 год нотариусами города Бишкека и Чуйской области было совершено 118 289 нотариальных действий на общую сумму 30 395 904 сома. Дело в том, что если раньше отчеты сдавали нам, то с 2025 года эти отчеты уже поступают через электронную систему "Электронный нотариат-2". Это, кстати, в продолжение к теме о цифровизации, которая делает нашу работу прозрачнее и удобнее как для специалистов, так и для граждан.

- А как с условиями труда у сотрудников?

- Это тоже часть большой реформы, начатой Министерством. Раньше, честно говоря, здание было в плачевном состоянии: старые стены, мебель, зимой холодно, летом душно. Благодаря поддержке Министерства юстиции и частично за счет собственных средств мы сделали капитальный ремонт, установили кондиционеры, заменили мебель. Теперь люди, приходя к нам, говорят: "Вот это да! Как будто не в госучреждение попали". И это действительно так, потому что руководство Минюста поставило задачу создать современные условия не только для граждан, но и для самих сотрудников. Когда человек работает в нормальной обстановке, он и отдачу дает больше.

По той же программе мы отремонтировали нотариальные конторы в Панфиловском и Ысык-Атинском районах, сейчас ремонт идет в Токмоке. Все это часть комплексного подхода Министерства юстиции к улучшению условий труда.

- Вы упомянули нотариусов. Расскажите подробнее.

- Это интересное направление. Нами был запущен пилотный проект по переходу государственных нотариусов в так называемые соцнотариусы, то есть это частные нотариусы с социальными функциями. Мы получили поручение реализовать проект у себя и видим реальные результаты. Часть нотариусов осталась на своих местах, но теперь они работают в новом формате: мы предоставили им помещения и технику, аренду они не платят - только коммунальные услуги. При этом стоимость их услуг ниже, чем у частных нотариусов, а значит, граждане получают выбор. Очереди исчезли, атмосфера спокойная. Это удачный пример, когда инициатива Министерства сработала на практике.

- Я так понимаю, что вы активно внедряете цифровые решения.

- Да, и это приоритет, обозначенный самим Министерством. Например, у нас появилась электронная очередь, когда человек получает талон и спокойно ждет. Раньше это были живые очереди, с конфликтами и спорами.

Кроме того, мы внедрили информационный кабинет. Теперь, чтобы узнать, на какой стадии находится документ, не нужно обходить несколько кабинетов. Все можно узнать в одном окне. Это экономит время граждан и снижает коррупционные риски. Ведь когда меньше личных контактов, то меньше поводов для злоупотреблений.

По собственной инициативе мы организовали дежурство специалистов по регистрации юрлиц. Раньше документы часто возвращались из-за ошибок, теперь все проверяется на месте. Благодаря этому число отказов снизилось почти на 95 процентов. Люди довольны, так как теперь им не нужно приезжать дважды.

Также мы открыли специальный WhatsApp-номер для обратной связи. Если документ отклонен, человек сразу получает сообщение, куда и когда подойти.

Кроме того, по поручению Министерства внедрена онлайн-регистрация юридических лиц через Единый юридический реестр. Все можно сделать из дома, достаточно интернета и ЭЦП. На сегодняшний день можно и онлайн, офлайн подать документы на регистрацию, перерегистрацию или ликвидацию юридических лиц. Сейчас мы тестируем онлайн-перерегистрацию и ликвидацию юридических лиц, но уже в самое ближайшее время планируем полностью перейти на электронный формат. Это и есть курс на цифровизацию, заданный руководством Минюста.

Еще одно важное направление - оцифровка архивов. Министерство уделяет этому особое внимание, и мы активно подключились. За счет донорских средств и собственными силами Чуй-Бишкекского управления юстиции уже половина архива по городу Бишкек внесена в систему АИС-архив. Наши сотрудники работали даже по выходным, чтобы ускорить процесс. Теперь все хранится в электронном виде, доступно буквально в пару кликов. Кроме того, внедрена экстерриториальность, то есть теперь юридическое лицо можно зарегистрировать в любой области, находясь в Бишкеке. Это реальная экономия времени и денег граждан.

- Проводите ли вы разъяснительные работы среди населения?

- Конечно, мы придаем большое значение правовому просвещению населения. Ведь очень важно, чтобы люди не только знали о своих правах, но и умели ими пользоваться. На постоянной основе наши сотрудники проводят встречи с населением, отвечают на вопросы, консультируют на месте. Темы самые разные: от регистрации документов и нотариальных действий до цифровых услуг юстиции. Особое внимание уделяем как раз таки разъяснению нововведений, связанных с цифровизацией. Людям важно понимать, как пользоваться новыми электронными сервисами, например, как получить справку онлайн или подать заявление без необходимости стоять в очереди.

Поэтому во время встреч мы не просто рассказываем о нормах закона, но и показываем на практике, как это работает. Кроме того, мы периодически выступаем в различных СМИ, в том числе на телевидении и в социальных сетях. Мы стараемся быть ближе к людям, говорить о праве простым языком, чтобы каждый гражданин мог чувствовать себя юридически защищенным.

- Вы часто говорите о команде. Что для вас команда?

- Без людей никакая система не заработает. Я сам начинал с простого специалиста и знаю, как важна возможность карьерного роста. Министерство юстиции сейчас как раз делает упор на развитие кадрового потенциала. У нас уже 12 сотрудников выросли от инженеров-архивариусов до специалистов. Это мотивирует. Люди видят, что их труд замечают, что можно вырасти, не уходя в другие структуры. В коллективе сложилась хорошая, дружная атмосфера. Работают с отдачей, иногда до позднего вечера, и никто не жалуется, потому что есть понимание, что мы все движемся в одном направлении.

Наша цель проста: порядок, цифровизация и уважительное отношение к гражданам. Когда человек видит, что его вопрос решают вовремя, а сотрудник работает в нормальных условиях, значит, система, созданная Министерством, функционирует правильно. Мы стараемся соответствовать этому эталону.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452108
Теги:
Министерство юстиции, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  