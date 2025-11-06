Погода
В Чуйской области задержали подозреваемого в мошенничестве со скотом

В Чуйской области сотрудники милиции устанавливают личность мужчины, подозреваемого в присвоении чужого имущества, и просят граждан оказать содействие следствию.

По данным ведомства, 19 января в милицию обратилась гражданка Т.Ч. Она сообщила, что малознакомое лицо по имени "А" в период с 7 по 19 января обманным путём, без её ведома, продало 17 голов скота, находившихся в селе Луговое, после чего скрылось.

По данному факту возбуждено уголовное дело (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый И.А., 1988 года рождения. Он водворён в ИВС, а решением районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие установило, что у задержанного отсутствуют документы, удостоверяющие личность. Более того, мужчина намеренно называет разные фамилии, вводя следствие в заблуждение.

Милиция обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении личности подозреваемого и просит всех, кто узнал мужчину или пострадал от его действий, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: (0312) 36-35-27, (0312) 36-35-23, а также по мобильным номерам: 0555 03-51-54, 0701 35-55-85.


