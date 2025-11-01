В Узбекистане запустили новый завод по производству взрывчатых веществ

В Узбекистане Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) ввёл в эксплуатацию современный завод эмульсионных взрывчатых материалов - важный шаг в реализации программы освоения месторождения "Ёшлик I" и наращивании промышленного потенциала предприятия.

Производственная мощность завода составляет 90 тыс. тонн эмульсионных взрывчатых веществ в год.

Объект рассчитан на использование местных компонентов, что делает производство более устойчивым и экономически эффективным.

Особое внимание уделено вопросам экологии и рационального использования ресурсов. На заводе введены очистные сооружения, обеспечивающие переработку до 25 кубометров технической воды в сутки с её последующим возвратом в цикл. Новая схема водооборота позволяет снизить себестоимость продукции и существенно экономить водные ресурсы.

Для повышения энергоэффективности на территории предприятия установлена солнечная электростанция, покрывающая потребности административно-бытового корпуса. Кроме того, внедрены системы контроля выбросов и обращения с отходами, соответствующие международным экологическим стандартам.

В производственном процессе активно используются цифровые технологии: автоматизированная система мониторинга позволяет контролировать ключевые этапы без участия оператора, повышая безопасность и надёжность оборудования.

Строительство объекта осуществлено силами АГМК при участии треста "Олмаликметаллургкурилиш" и других подразделений комбината. Общая стоимость проекта составила 81 млрд сумов, создано 68 новых рабочих мест.

Первый завод по выпуску эмульсионных взрывчатых веществ в составе АГМК был построен в 1997 году.

Новый объект стал вторым предприятием комбината в этом направлении и символом технологического обновления отрасли.

Источник: uzdaily.uz