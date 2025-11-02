В Узбекистане ноябрь объявлен "Месяцем туризма для пожилых людей"

С 1 по 30 ноября 2025 года в Узбекистане пройдет "Месяц туризма для пожилых людей". Инициатива направлена на поддержку граждан старшего поколения, организацию их активного отдыха и продвижение внутреннего туризма. В рамках акции предусмотрены значительные скидки на услуги размещения, транспорт, посещение музеев и объектов культурного наследия.

В частности, во всех регионах страны действующие гостиницы и другие средства размещения предоставят пожилым людям скидки до 20 процентов.

Национальная авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила о 15-процентной скидке на билеты эконом-класса для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет. Акция распространяется на все внутренние рейсы авиакомпании в течение ноября.

Компания "Узбекистон темир йуллари" также поддержала инициативу, установив 20-процентную скидку на тарифную часть стоимости проезда по внутренним направлениям, за исключением скоростных электропоездов "Афросиёб".

Кроме того, пожилые граждане смогут приобрести билеты со скидкой до 10 процентов для посещения государственных музеев и памятников, находящихся в ведении Агентства культурного наследия, а также до 20 процентов - при посещении мест паломничества, управляемых Благотворительным общественным фондом "Вакф".

Мероприятия в рамках "Месяца туризма для пожилых людей" направлены на развитие инклюзивного и социально ориентированного туризма, создание комфортных условий для отдыха и путешествий граждан старшего возраста, а также укрепление их активного участия в общественной жизни страны.

Источник: uzdaily.uz