В Бишкеке обсудили программу активного долголетия, разработанную Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР, направленную на повышение качества жизни пожилых граждан.

В мероприятии участвовали представители госорганов, международных организаций и гражданского сектора. С приветствиями выступили заместитель министра Айнура Орозбаева, заместитель мэра Виктория Мозгачева, аналитик ЮНФПА Асель Тургунова, советник Европейского центра социального благосостояния Александр Сидоренко и председатель ОО "Ресурсный центр для пожилых" Светлана Баштовенко.

Был представлен аналитический обзор "Старение населения Кыргызской Республики: вызовы и перспективы" по данным переписи 2022 года. Эксперт Валентин Богатырев отметил необходимость адаптации социальной политики к изменению возрастной структуры населения.

Особое внимание уделили разработке Государственной программы "Активное долголетие" на 2025–2030 годы, о ходе которой рассказала Назгуль Чолумова. Эксперты из стран СНГ поделились успешными практиками вовлечения пожилых людей в общественную жизнь.

Муниципалитет Бишкека реализует меры поддержки пожилых: работают учреждения "Үмүт үйү" и "Ардагер", 48 социальных работников помогают 535 одиноким престарелым. Пожилым предоставляются стипендии, жилищные субсидии, льготы на коммунальные услуги и бесплатный проезд.

Участники подчеркнули важность объединения усилий государства, общества и международных партнёров для формирования культуры активного долголетия и достойной жизни пожилых граждан.