Айнура Орозбаева: КР готовит программу активного долголетия до 2030 года

- Светлана Лаптева
Во время конференции по обсуждению активного долголетия в Кыргызской Республике заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции КР Айнура Орозбаева заявила, что государство активно работает над продвижением новой концепции и программы по активному долголетию в Кыргызстане.

"По данным ООН, к 2030 году доля людей в возрасте от 65 лет и старше в Кыргызстане составит около 7 процентов. Это отражает взаимосвязанные тенденции: с одной стороны, это позитивно, люди живут дольше, что говорит о повышении качества жизни. Но в то же время это и вызов, так как рост числа пожилых людей требует адаптации системы здравоохранения, социальной защиты, инфраструктуры и общественного восприятия", - отметила Айнура Орозбаева.

По ее словам, рост продолжительности жизни положительное изменение, которое одновременно ставит перед государством новые задачи: как обеспечить достойное, активное и, самое главное, здоровое долголетие для каждого пожилого человека.

"Ключевые ориентиры государственной политики Кыргызстана направлены на развитие человека, в том числе и старшего поколения. В рамках Национальной программы развития до 2030 года предусматривается совершенствование социальной помощи пожилым гражданам, развитие инфраструктуры досуга, обучения и реабилитации, а также создание условий для активного участия людей старшего возраста в общественной и трудовой жизни", - подчеркнула заместитель министра.

Она также отметила важность формирования в обществе позитивного отношения к гражданам "серебряного" возраста.

"Мировая практика показывает множество позитивных примеров. Нам необходимо выстроить переход к государству, где нет стигм, а пожилые люди активные члены общества, которые дополняют и развивают жизнь страны. Где люди не просто доживают после 65 лет, а вносят культурный и социальный вклад в развитие сообщества", - сказала Айнура Джантаевна.

По ее словам, это новая сфера как для общества, так и для государства и своего рода "ментальная революция". Однако, подчеркнула она, все преодолимо: шаг за шагом можно прийти к изменениям.

"Министерство труда и социального обеспечения активно продвигает проект государственной программы активного долголетия до 2030 года. Он станет комплексной основой политики в этой сфере. Принятие программы создаст условия, при которых наши пожилые граждане смогут сохранять здоровье, активность, независимость и чувство защищенности", - отметила заместитель министра.

В заключение она подчеркнула, что только совместными усилиями государства, экспертного сообщества, неправительственных организаций, местных органов власти и самого населения можно выстроить эффективную систему счастливого долголетия в Кыргызстане.

"Будем считать сегодняшнюю конференцию точкой отсчета этой большой работы", - подытожила Айнура Орозбаева.


