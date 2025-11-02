Погода
В Бишкеке планируют открыть культурно-досуговый центр для пожилых

227  0
- Светлана Лаптева
Мэрия Бишкека рассматривает возможность создания культурно-досугового центра для пожилых горожан. Об этом сообщила вице-мэр по социальным вопросам Виктория Мозгачева на конференции, посвященной обсуждению Государственной программы "Активное долголетие в Кыргызской Республике на 2025–2030 годы".

По ее словам, сегодня в обществе еще не сформировано понимание самого понятия "активное долголетие". И над этим предстоит работать всем - государству, мэрии, обществу и семьям.

- Что мы вкладываем в определение "активное долголетие"? В кыргызском обществе пока нет четкого понимания. Многие путают это с доступностью медицинских услуг, социальной защитой или профилактической работой. Но на самом деле это целый комплекс действий, связанных с жизненным циклом человека и не только в пожилом возрасте. Активное долголетие закладывается в детстве и поддерживается всю жизнь, - подчеркнула Мозгачева.

Она отметила, что в столице уже функционирует геронтологический центр, однако его деятельность пока не полностью соответствует современным требованиям.

- Мы понимаем, что предстоит большая работа. Программа "Активное долголетие" только начинает внедряться, и именно от нее мы будем отталкиваться при реализации новых инициатив. Мэрия планирует не только адаптацию существующих объектов, но и строительство нового культурно-досугового центра, где основное внимание будет уделено культурной и социальной активности горожан. Там также будет предусмотрен компонент, связанный с активным долголетием, - рассказала вице-мэр.

Сейчас программа находится на стадии утверждения. По словам Виктории Мозгачевой, важно не только подготовить инфраструктуру, но и обучить специалистов, которые будут работать с пожилыми людьми.

- Главное сегодня начать с формирования правильного понимания самого термина "активное долголетие" и создать условия для его реализации, - резюмировала она.


URL: https://www.vb.kg/452123
Теги:
мэрия, пожилые люди, Бишкек, Кыргызстан
