1 ноября состоится собрание по выдвижению делегатов на IV Народный курултая

1 ноября в Бишкеке пройдёт собрание местного сообщества по выдвижению кандидатов на очередной IV Народный Курултай. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Мероприятие проводится в соответствии с указом президента Кыргызской Республики "О проведении очередного IV Народного Курултая" от 22 сентября 2025 года № 270, а также постановлением Бишкекского городского кенеша № 63 от 7 октября 2025 года "О реализации Указа Президента КР".

По итогам собрания от города Бишкек будет избрано 72 делегата, которые представят столицу на предстоящем IV Народном Курултае.